Câu đố: Tìm Mặt Trời đang ẩn nấp dưới tán lá mùa thu, nếu phát hiện dưới 15 giây, bạn là người có chỉ số IQ cao

Bạn có thể có chỉ số IQ cao và kỹ năng quan sát vượt trội nếu có thể giải quyết thử thách này trong vòng chưa đầy 15 giây.

Bạn có nhận ra Mặt Trời đang chiếu sáng giữa những chiếc lá rơi không?

Câu đố - Ảnh: Rattan Direct/The Sun

Bức ảnh chứa đầy những chiếc lá và hạt dẻ có màu sắc rực rỡ nằm rải rác ở các hướng khác nhau.

Hình dạng và kích thước khác nhau khiến cho người chơi phát hiện ra Mặt Trời ẩn náu bên dưới những chiếc lá càng trở nên khó khăn hơn.

Bạn có thể có chỉ số IQ cao và kỹ năng quan sát vượt trội nếu có thể giải quyết thử thách này trong vòng chưa đầy 15 giây.

Hãy cố gắng không bỏ lỡ bất kỳ manh mối quan trọng nào và đặt đồng hồ hẹn giờ để xem liệu bạn có thể tìm thấy Mặt Trời trước khi hết thời gian hay không.

Mẹo để giải các câu đố như thế này là chia hình ảnh thành các phần.

Sau đó, thực hiện tìm kiếm từng phần một để đảm bảo việc kiểm tra đến từng chi tiết trước khi chuyển sang phần tiếp theo.

Bạn đã có đáp án chưa?

Chỉ những người có khả năng chú ý đến từng chi tiết mà không bị phân tâm mới có thể phát hiện ra Mặt Trời.

Nếu bạn đang loay hoay tìm kiếm Mặt Trời giữa những chiếc lá mùa thu, hãy thử nhìn kỹ hơn vào mép lá để tìm những tia nắng nhọn.

Đây là một gợi ý: Ánh nắng có màu vàng.

Nếu bạn vẫn không thể nhận ra, hãy kéo xuống để xem đáp án bên dưới.

Đáp án - Ảnh: Rattan Direct/The Sun

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/cau-o-tim-mat-troi-ang-an-nap-duoi-tan-la-mua-thu-neu-phat-hien-duoi-15-giay-ban-la-nguoi-co-chi-so-iq-cao-633891.html