Có một Trung Quốc vô cùng khác biệt giữa lúc dịch bệnh Covid-19 đang hoành hành.

“Dịch bệnh rồi sẽ qua đi, cuộc sống vẫn sẽ tiếp tục” là tựa đề một câu chuyện bằng hình ảnh được đăng trên Chinanews. Người dân khắp nơi tại Trung Quốc đã không còn sợ hãi giống giai đoạn đầu khi Covid-19 bùng phát mà thay vào đó là sự lạc quan và bình yên đến kỳ lạ.

'Dịch bệnh rồi sẽ qua đi, cuộc sống vẫn sẽ tiếp tục' - Ảnh: Chinanews

Nụ hôn tạm biệt của đôi tình nhân tại nhà ga Côn Minh - Ảnh: Chinanews

Cặp đôi đeo khẩu trang đến Di Hòa Viên - Bắc Kinh để xem tuyết rơi giữa lúc dịch Covid-19 hoành hành - Ảnh: Chinanews

Khung cảnh yên bình giữa thời dịch bệnh của người dân Trung Quốc - Ảnh: Chinanews

Hành khách trên chuyến bay từ Hải Nam về Bắc Kinh đang ngắm trời chiều - Ảnh: Chinanews

Hai người đang nhảy tại một quảng trường tại Phúc Châu - Ảnh: Chinanews

Một người dân chạy bộ tại Bến Thượng Hải vào buổi tối, trên các tòa nhà cao tầng phía bên kia sông luôn chạy dòng chữ: 'Vũ Hán cố lên' - Ảnh: Chinanews

Những người cao tuổi đeo khẩu trang ngồi xem tin tức tại Bắc Kinh - Ảnh: Chinanews

Ý tưởng mới của một nhà hàng tại Cam Túc để hạn chế sự lây nhiễm bệnh - Ảnh: Chinanews

Hai bạn nhỏ chơi vật tay tại một sân bay ở Trung Quốc - Ảnh: Chinanews

Một khung cảnh vô cùng yên bình tại Côn Minh - Ảnh: Chinanews

Gia đình 3 người đi chơi tại một quảng trường ở Quảng Châu giữa lúc dịch bệnh - Ảnh: Chinanews

Tính đến thời điểm này, dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra đã cướp đi sinh mạng của hơn 1.700 người và hơn 70 ngàn trường hợp nhiễm bệnh. Sau khi chính quyền Trung Quốc thực hiện nhiều biện pháp mạnh tay, tỉ lệ người nhiễm nCoV tại Vũ Hán và các địa phương khác đã giảm xuống. Đây là một tín hiệu vui cho người dân Trung Quốc và kinh tế toàn cầu.

4 gia đình nhiễm Covid-19 khi tham gia đám cưới, nhà trai vẫn quyết không cung cấp danh sách khách mời cho cơ quan chức năng Trong khi dịch bệnh Covid-19 vẫn chưa thể khống chế, nếu người dân cố tình không chịu phối hợp với nhà chức trách sẽ khiến tình trạng dịch bệnh ngày một nghiêm trọng hơn.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/khung-canh-binh-yen-den-ky-la-cua-nguoi-trung-quoc-giua-thoi-dich-benh-351230.html