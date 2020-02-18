Có một Trung Quốc vô cùng khác biệt giữa lúc dịch bệnh Covid-19 đang hoành hành.
- 4 lần xét nghiệm đều âm tính, lần thứ 5 được chẩn đoán nhiễm Covid-19
- Câu chuyện chống dịch cảm động của cặp vợ chồng 9X giữa tâm dịch Vũ Hán
“Dịch bệnh rồi sẽ qua đi, cuộc sống vẫn sẽ tiếp tục” là tựa đề một câu chuyện bằng hình ảnh được đăng trên Chinanews. Người dân khắp nơi tại Trung Quốc đã không còn sợ hãi giống giai đoạn đầu khi Covid-19 bùng phát mà thay vào đó là sự lạc quan và bình yên đến kỳ lạ.
Tính đến thời điểm này, dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra đã cướp đi sinh mạng của hơn 1.700 người và hơn 70 ngàn trường hợp nhiễm bệnh. Sau khi chính quyền Trung Quốc thực hiện nhiều biện pháp mạnh tay, tỉ lệ người nhiễm nCoV tại Vũ Hán và các địa phương khác đã giảm xuống. Đây là một tín hiệu vui cho người dân Trung Quốc và kinh tế toàn cầu.