Có một khu rừng chỉ dành riêng cho phụ nữ ở Indonesia, nơi đây phụ nữ chia sẻ với nhau những câu chuyện đời thường nhưng đàn ông thì bị cấm vào.
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Theo thông tin trên Daily Star của Anh ngày 29/6, có một khu rừng bí ẩn chỉ dành riêng cho phụ nữ ở Jayapura, Papua, Indonesia. Nơi đây những người phụ nữ tới bắt ngao và chia sẻ với nhau những câu chuyện thường ngày. Vậy nhưng đàn ông bị cấm vào khu rừng này, nếu không sẽ bị phạt 1 triệu rupiah (khoảng 1.5 triệu đồng).
Theo một phóng sự tài liệu của BBC, khu rừng này nằm ở Jayapura có diện tích khoảng 8 ha. Khi thủy triều xuống, những người phụ nữ vào rừng bằng thuyền sau đó xuống biển bắt ngao rồi đem bán chúng ngoài chợ. Adriana Meraudje – một người dân địa phương nói rằng, phụ nữ phải khỏa thân để vào khu rừng này, họ không được mặc quần áo. Đàn ông sẽ bị trừng phạt ngay cả khi họ chỉ đứng nhòm ngó bên ngoài, họ sẽ bị đưa đến tòa án bộ lạc với hành vi của mình.
Một người dân địa phương khác tên Ari Rumboyrusi cũng cho biết, việc phụ nữ kể chuyện cho nhau khi thu gom ngao cũng là một truyền thống của dân làng. Khi vào rừng, những người phụ nữ cảm thấy tự do vì xung quanh không có người khác, chỉ có những người phụ nữ với nhau.
Tuy nhiên gần đây, khi vào làm việc trong khu rừng này, những người phụ nữ gặp phải một thách thức khá lớn đó chính là rác thải từ các thành phố lân cận xâm lấn, đặc biệt là rác thải nhựa. Điều này khiến số lượng ngao ở khu rừng giảm đi khá nhiều. Origene Maraudije - một quan chức địa phương bày tỏ sự buồn bã khi chia sẻ điều này với các phóng viên.