Theo thông tin trên Daily Star của Anh ngày 29/6, có một khu rừng bí ẩn chỉ dành riêng cho phụ nữ ở Jayapura, Papua, Indonesia. Nơi đây những người phụ nữ tới bắt ngao và chia sẻ với nhau những câu chuyện thường ngày. Vậy nhưng đàn ông bị cấm vào khu rừng này, nếu không sẽ bị phạt 1 triệu rupiah (khoảng 1.5 triệu đồng).

Khi vào khu rừng bí ẩn làm việc những người phụ nữ sẽ phải khỏa thân hoàn toàn

Theo một phóng sự tài liệu của BBC, khu rừng này nằm ở Jayapura có diện tích khoảng 8 ha. Khi thủy triều xuống, những người phụ nữ vào rừng bằng thuyền sau đó xuống biển bắt ngao rồi đem bán chúng ngoài chợ. Adriana Meraudje – một người dân địa phương nói rằng, phụ nữ phải khỏa thân để vào khu rừng này, họ không được mặc quần áo. Đàn ông sẽ bị trừng phạt ngay cả khi họ chỉ đứng nhòm ngó bên ngoài, họ sẽ bị đưa đến tòa án bộ lạc với hành vi của mình.