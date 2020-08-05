Không muốn nuôi dưỡng, cặp vợ chồng trẻ bỏ rơi con mới sinh ở bãi rác

Thế giới 05/08/2020 15:14

Do có thai ngoài ý muốn nên ngay khi đứa trẻ được sinh ra, cặp vợ chồng đã bỏ rơi con ở bãi rác khiến ai nấy vô cùng phẫn nộ.

Khoảng 9 giờ sáng ngày 29/7, Công an Kiều Đầu thuộc thành phố Đông Quan, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc nhận được tin báo về việc người dân phát hiện một em bé bị bỏ rơi cạnh thùng rác.

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Em bé bị bỏ rơi ở bãi rác - Ảnh: Sohu

Cảnh sát lập tức cử người xuống hiện trường, đưa đứa trẻ tới bệnh viện thăm khám. May mắn là đứa trẻ không gặp vấn đề gì nghiêm trọng về sức khỏe. Hôm sau, em bé được gửi tới Trung tâm phúc lợi xã hội Đông Quan chăm sóc. 

Lực lượng chức năng đã tiến hành trích xuất camera an ninh quanh khu vực để truy tìm người nhẫn tâm vứt bỏ đứa trẻ.

Đến sáng 2/8, cảnh sát đã phát hiện một cặp vợ chồng đáng nghi. Đặc biệt người chồng có ngoại hình rất giống với người đàn ông đã bỏ em bé sơ sinh ở bãi rác.

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Camera ghi lại cảnh người cha đem con bỏ ở bãi rác - Ảnh: Sohu

Ban đầu, đôi nam nữ một mực chối tội. Nhưng khi đối mặt với sự tra hỏi gắt gao của cảnh sát, cặp đôi đành phải cúi đầu nhận tội, thừa nhận đã bỏ rơi con mới sinh.

Theo lời khai, vào khoảng 1 giờ sáng ngày 29/7, người vợ họ Lý (21 tuổi) đã sinh con ngay tại căn hộ đi thuê. Do có con ngoài ý muốn nên cặp đôi bàn nhau mang con đi vứt. Người chồng họ Trương (24 tuổi) đưa con đến đặt cạnh thùng rác rồi thản nhiên về nhà.

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Đôi vợ chồng bị bắt giữ - Ảnh: Sohu

Hiện cặp vợ chồng đã bị bắt giữ vì hành vi bỏ rơi trẻ sơ sinh. Tuy nhiên, người vợ được tại ngoại chờ xét xử theo quy định của pháp luật.

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Người dân xã Gia Đức, huyện Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng phát hiện bé gái bị bỏ rơi ngoài đường nên báo chính quyền địa phương.

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