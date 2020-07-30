Hải Phòng: Bé gái bị bỏ rơi ngoài đường, đọc dòng chữ viết vội người mẹ để lại mà đau thắt lòng

Xã hội 30/07/2020 11:17

Người dân xã Gia Đức, huyện Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng phát hiện bé gái bị bỏ rơi ngoài đường nên báo chính quyền địa phương.

Mới đây, tại khu vực thôn 1, xã Gia Đức, huyện Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng xảy ra trường hợp bé gái bị bỏ rơi khiến nhiều người xót xa.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20 giờ ngày 28/7, anh L.V.C. (ngụ thôn 1, xã Gia Đức) phát hiện một bé gái khoảng 2 tháng tuổi được đặt trong giỏ để ở trước ngõ nên tri hô, đồng thời báo cho chính quyền địa phương.

Trong chiếc giỏ còn có một ít bỉm, sữa, quần áo và vài dòng chữ viết vội: "Em nhờ anh chị nuôi giúp vì em không có khả năng nuôi con. Em cảm ơn!".

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Bé gái bị bỏ rơi - Ảnh: FB
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Dòng chữ viết vội người mẹ để lại - Ảnh: FB

Nhận tin báo, chính quyền xã Gia Đức đã cử cán bộ xuống hiện trường lập biên bản, bàn giao em bé cho gia đình anh C. tạm thời chăm sóc. 

Phía xã cũng đã phát thông báo tìm nhân thân cho bé gái. Nếu quá thời gian quy định vẫn không có ai đến nhận, chính quyền địa phương sẽ tiến hành thủ tục cho, nhận con nuôi theo quy định pháp luật. 

Cách đây ít ngày, trên địa bàn xã Đông Vinh, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình cũng xảy ra trường hợp bé gái sơ sinh bị bỏ rơi. Đáng nói, em bé bị bỏ ở một thửa ruộng ngoài cánh đồng giữa thời tiết nắng nóng 40 độ khiến ai nấy xót xa, phẫn nộ.

Cụ thể, vào trưa 26/7, ông C. (trú xã Đông Vinh) đi ra thửa ruộng trồng khoai nước của gia đình thì bàng hoàng phát hiện một bé gái sơ sinh bị bỏ lại đây không rõ từ khi nào.

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Bé gái sơ sinh nguy kịch vì bị bỏ rơi ngoài ruộng khoai giữa trời nóng 40 độ - Ảnh: Internet

Bé gái vẫn còn nguyên dây rốn, không được quấn tã, da đỏ lựng vì bỏng nhiệt. Em bé rất yếu, thở khò khè, không khóc nổi, người lấm lem bùn đất. Vợ chồng ông C. lập tức đưa bé đến Trạm y tế xã Đông Vinh cấp cứu. Sau đó cháu bé được đưa lên Bệnh viện Nhi tỉnh Thái Bình để tiếp tục điều trị.

Bé sơ sinh bị bỏ rơi ngoài ruộng giữa trời nóng 40 độ: Không mảnh vải che thân, cả người đỏ lựng vì bỏng nặng

Bé sơ sinh bị bỏ rơi ngoài ruộng giữa trời nóng 40 độ: Không mảnh vải che thân, cả người đỏ lựng vì bỏng nặng

Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi ngoài ruộng khoai trong thời tiết nắng nóng 40 độ khiến ai nấy vô cùng xót xa.

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