Khai gian để tiêm 5 mũi vaccine phòng Covid-19 trong 2 tháng, cho rằng thế mới khiến cơ thể 'mình đồng da sắt' đánh bại bệnh dịch

Thế giới 25/08/2021 08:04

Người đàn ông khai gian thông tin để được tiêm 2 liều Pfizer, 2 liều Sinopharm, 1 liều AstraZeneca trong vòng... 70 ngày.

Mới đây, Cục Y Tế Rio de Janeiro (Brazil) thông báo về việc bắt giữ một người đàn ông đã khai gian thông tin để được tiêm 5 liều vaccine phòng COVID-19 thuộc 3 loại khác nhau chỉ trong 10 tuần. Cụ thể, được biết, trong thời gian từ ngày 12/5 đến ngày 21/7, người đàn ông này đã tìm mọi cách lách luật để được liên tục tiêm vaccine.

Anh ta cho biết đã lên mạng tìm hiểu và phát hiện rằng hệ thống dữ liệu y tế đang có vấn đề về việc lưu lại thông tin những người đã tiêm vaccine. Từ đó, anh ta đã qua mặt được chính quyền, người đàn ông đến 3 trung tâm tiêm chủng COVID-19 khác nhau để được tiêm liên tục.

vaccine
Lợi dụng hệ thống dữ liệu y tế đang có vấn đề về việc lưu lại thông tin những người đã tiêm vaccine, anh ta đã tiêm liên tục được 5 mũi 

Kết quả, người đàn ông được tiêm 2 liều Pfizer, 2 liều Sinopharm và 1 liều AstraZeneca. Khoảng cách giữa các lần tiêm chỉ trong 13 ngày. Vào ngày 16/8, anh ta cố gắng tiêm thêm liều vaccine thứ 6 thì bị phát hiện.

Sau khi bị bắt, anh ta khai rằng vì quá sợ bị COVID-19 đánh gục nên anh nghĩ việc tiêm đủ các loại vaccine sẽ khiến cơ thể "mình đồng da sắt" trước căn bệnh này. Theo truyền thông Brazil, nước này đã ghi nhận hàng trăm trường hợp gian lận trong tiêm chủng. Một số người đến các điểm tiêm khác nhau để đăng ký nhằm chọn được loại vaccine mà họ muốn hoặc được tiêm liều thứ 3 một cách nhanh chóng.

Nguồn: Brussel Times

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