Nam y tá thoăn thoắt tiêm vaccine cho người khác, tới lượt mình lại khóc lóc, la hét ầm ĩ

Thế giới 31/07/2021 21:10

Nam y tá đã khóc thét khi chuẩn bị tiêm vaccine Covid-19, đồng nghiệp phải thay nhau giữ tay, giữ chân để hoàn thành mũi tiêm.

Có thể nói, đối với những y tá, bác sĩ tiếp xúc với kim tiêm là chuyện hàng ngày. Thế nhưng cũng có những trường hợp đáng yêu như anh chàng y tá dưới đây.

Cụ thể nam y tá này tên Jack, làm việc tại một bệnh viện ở Penang, Malaysia. Công việc hàng ngày của anh thường xuyên tiếp xúc với kim tiêm, dao mổ... Và trong mắt những bệnh nhân và đồng nghiệp, Jack là một nhân viên y tế vô cùng chuyên nghiệp. Thế nhưng ít ai ngờ được, bản thân Jack mắc chứng sợ kim tiêm cực kỳ nghiêm trọng. Vì vậy, khi tới lượt tiêm vaccine phòng Covid-19, anh đã vô cùng hồi hộp, sợ hãi, nhắm nghiền mắt lại và thở gấp liên tục. Nam y tá bỗng chốc hóa thành cậu bé nhút nhát.

nhan vien y te
Anh chàng y tá được đồng nghiệp giữ chặt khi tiêm vaccine - Ảnh: Internet 

Đỉnh điểm là khi một y tá khác tiến để tiêm thì anh bắt đầu hoảng loạn và la hét, Jack còn phải tìm kiếm sự giúp đỡ của đồng nghiệp. Và để hoàn thành mũi tiêm, các đồng nghiệp đã phải giữ chặt tay và chân của anh. Khi mũi tiêm mới chỉ chạm vào da, Jack đã la hét ầm ĩ, cố gắng tụt người xuống để né tránh.

Toàn bộ quá trình tiêm phòng vaccine của anh chàng đã được ghi lại và đăng tải trên mạng xã hội và thu hút được hàng triệu lượt xem và chia sẻ. Nhiều người bày tỏ thông cảm cho nỗi sợ của anh chàng. Tuy nhiên, anh nổi tiếng "bất đắc dĩ" này cũng nhấn mạnh dù mắc chứng "sợ kim tiêm" nhưng việc tiêm cho bệnh nhân, anh vẫn làm rất chuẩn và chưa từng để xảy ra sai sót.

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Từ khóa:   Covid-19 tiêm vaccine covid-19 tình hình dịch bệnh Covid-19

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