Hot girl chơi bạo mặc bikini đứng bán ổi giữa trời lạnh tê tái, người đi đường liên tục ngoái nhìn

Bất chấp thời tiết rét lạnh, nàng hot girl nóng bỏng vẫn thản nhiên đứng chào hàng trong bộ bikini 2 mảnh gợi cảm.

Vừa qua, mạng xã hội châu Á lan truyền hình ảnh một cô gái mặc gợi cảm đứng bán ổi. Theo đó, hình ảnh này được người đi đường ghi lại tại Đài Loan.

Bất chấp cái lạnh "cắt da cắt thịt" khi thời tiết xuống dưới 10 độ, cô gái trong hình mặc bikini 2 mảnh và đứng bán ổi bên đường. Trong khi hầu hết mọi người ai cũng mặc quần dài, áo phao, mũ trùm kín đầu, khẩu trang che kín mặt, thì nàng hot girl lại hoàn toàn trái ngược.

Giữa thời tiết lạnh giá, cô nàng này vẫn mặc bikini đứng bán ổi - Ảnh: Internet

Chân dài này mặc bộ bikini nổi bật, khoe trọn vóc dáng không chút mỡ thừa cùng làn da trắng ngần. Tuy thời tiết lạnh tê tái, nhưng cô nàng vẫn rất nhiệt tình mời khách hàng tới mua ổi. Khi chứng kiến cảnh tượng này, nhiều người đi đường đã dừng lại ăn thử và mua ủng hộ, thậm chí một số khác còn xin chụp ảnh cùng nàng hot girl nóng bỏng.

Cô nàng lập tức trở thành tâm điểm chú ý trên đoạn đường này - Ảnh: Internet

Khi hết thời gian làm việc, cô nàng còn đăng ảnh lên trang cá nhân và giải thích: 'Nghỉ làm rồi, may mà hôm nay trời không lạnh lắm' - Ảnh: Internet

Ngay sau khi những hình ảnh này được chia sẻ, dân mạng lập tức truy lùng ra danh tính "hot girl bán ổi". Cô nàng này có biệt danh là Jelly, mới ngoài 20 tuổi và là một show girl nổi tiếng trên IG.

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