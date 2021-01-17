Tự ý vào phòng lúc đôi tình nhân đang tắm chung, quản lý khách sạn đỏ mặt vì thấy cảnh 'nhạy cảm'

Muộn giờ trả phòng nhưng vẫn không thấy khách xuống, người quản lý quyết định lên xem và gặp ngay cảnh tình éo le.

Vừa qua, mạng xã hội lan truyền câu chuyện hi hữu tại một khách sạn ở Đài Bắc, Đài Loan. Theo đó, vị khách họ Yang cùng bạn gái đến thuê phòng ở một khách sạn để nghỉ ngơi. Người này nhận phòng lúc 3 giờ sáng và nói sẽ trả sau đó 1 tiếng.

Thế nhưng tận 2 tiếng sau, anh Yang và bạn gái vẫn chưa xuống quầy lễ tân trả phòng. Lúc này, nhân viên đã gọi điện để nhắc nhở nhưng không thấy ai nghe máy. Lo sợ chuyện không hay xảy ra, quản lý đã lên tận phòng gõ cửa kiểm tra. Điều đáng nói là trong phòng vẫn không có bất kỳ động tĩnh nào. Lúc này, nhân viên khách sạn quyết định dùng chìa khóa dự phòng mở cửa vào kiểm tra.

Quản lý khách sạn rước họa vào thân khi vào phòng lúc khách đang tắm - Ảnh: Internet

Khi người của khách sạn vào thì "đỏ mặt" với cảnh tượng trước mắt. Hóa ra hai vị khách sau khi "ân ái" đã cùng vào phòng tắm nên không nghe thấy tiếng gọi. Rơi vào tình cảnh éo le, quản lý khách sạn xin lỗi, đồng thời nhắc nhở chuyện trả phòng muộn sẽ bị tính thêm tiền.

Tuy trên người không mảnh vải che thân, nhưng anh chàng này vẫn lao ra hành lang đánh người - Ảnh: Internet

Tuy nhiên lúc này, vị khách họ Yang nổi nóng và đánh đuối nhân viên khách sạn. Theo camera hành lang ghi lại, trên người anh ta vẫn không một mảnh vải che thân. Được biết, quản lý khách sạn bị đánh khá nặng và phải đưa đến bệnh viện điều trị. Anh cũng quyết định nộp đơn kiện vì hành vi của anh chàng họ Yang.

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