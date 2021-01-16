Bị nhốt suốt 5 năm, hot girl không mặc quần áo mà dùng bao tải rách quấn quanh người

Thế giới 16/01/2021 22:08

Cư dân mạng vô cùng đau lòng khi nhìn thấy hình ảnh của cô gái không mặc quần áo và chỉ quấn bao tải sống trong lồng sắt suốt nhiều năm.

Sự việc cô gái không mặc quần áo và bị nhốt trong lồng sắt xảy ra tại tỉnh Negros Occidental, Philippines. Nhân vật trong câu chuyện dưới đây là cô Bebe, 29 tuổi và từng có công việc ổn định.

Sở hữu gương mặt xinh đẹp và vóc dáng cao ráo, cô nàng từng có ước mơ trở thành người mẫu chuyên nghiệp và đổi đời. Tuy nhiên, một sự cố vào năm 2014 đã phá hủy tất cả, Bebe bị chẩn đoán mắc các triệu chứng của bệnh tâm thần.

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Bebe từng tự tay xé tất cả quần áo trên người, gia đình đành phải dùng bao tải mặc tạm - Ảnh: Internet

Cô từng được gia đình cho đi chữa trị. Sau hơn 1 năm trong bệnh viện, bệnh tình của chân dài này có nhiều chuyển biến tích cực và được phép về nhà. Cô được tái khám thường xuyên và duy trì việc dùng thuốc.

Tuy nhiên sau đó, vì bố Bebe bị bệnh nặng nên gia đình không có khả năng chi trả hóa đơn thuốc cho cô, từ đó bệnh tình tái phát nặng.

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Hiện mọi người đang kêu gọi sự giúp đỡ để có thể đưa Bebe trở lại bệnh viện tâm thần - Ảnh: Internet

Có lúc Bebe trở nên bạo lực quá mức khiến gia đình buộc lòng phải nhốt cô lại để giữ sự an toàn cho mọi người xung quanh.

Để ngăn Bebe đi lang thang gây hại chính bản thân và mọi người, gia đình đã làm một cái lồng khoảng 5m2 sau đó nhốt cô vào. Hằng ngày, người thân sẽ đưa đồ ăn và nước uống qua lồng sắt. Thậm chí, cô còn tự cắn nát quần áo, vì vậy gia đình đành quấn bao tải cho cô.

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