Con trai đang học online thì người mẹ 'trần như nhộng' bước vào phòng khiến cô giáo và cả lớp 'đứng hình'

Vì không chú ý, người mẹ khỏa thân trước mặt cô giáo và bạn học của con trai khiến ai nấy đều ái ngại.

Do ảnh hưởng của dịch bệnh, nên nhiều nước trên thế giới đã áp dụng phương pháp cho học sinh học trực tuyến tại nhà. Tuy nhiên, từ đó không ít tình huống "dở khóc dở cười" đã xảy ra. Vừa qua, một bà mẹ đã rơi vào hoàn cảnh vô cùng ngại ngùng trước mặt cô giáo và bạn bè của con trai.

Tình huống 'dở khóc dở cười' của người mẹ khi lọt vào camera của con trai - Ảnh: Internet

Cụ thể, mạng xã hội lan truyền clip ngắn ghi lại cảnh một cậu bé tên Tayvion đang học trực tuyến cùng các bạn và cô giáo. Theo đó, tất cả mọi người có thể nhìn thấy nhau qua camera. Tuy nhiên, khi Tayvion đang chăm chú nghe cô dạy học, thì người mẹ lại vô tình lướt qua camera trong tình trạng khỏa thân. Và toàn bộ hình ảnh nhạy cảm đã bị cô giáo và các học sinh có mặt trong nhóm nhìn thấy.

Dân mạng không nhịn được cười với tình cảnh trớ trêu của người mẹ - Ảnh: Internet

Ngay khi phát hiện, người mẹ lập tức tháo chạy khỏi phòng - Ảnh: Internet

Ngay khi nhìn thấy mẹ của học trò khỏa thân đứng trước camera, cô giáo đã hét lên và yêu cầu Tayvion tắt máy ảnh ngay.

Sau tiếng hét lớn của cô giáo, người mẹ khỏa thân cũng lập tức nhận ra điều gì đang xảy ra và chạy khỏi phòng. Dù vậy, tình huống này cũng khiến cô giáo và bạn bè của cậu nhóc này sốc nặng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/con-trai-dang-hoc-online-thi-nguoi-me-tran-nhu-nhong-buoc-vao-phong-khien-co-giao-va-ca-lop-dung-hinh-393518.html