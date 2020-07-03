Hé lộ cuộc sống của hot girl ngực khủng sau 1 năm rao bán nước tắm của mình

Sau một năm gây tranh cãi vì rao bán nước tắm của mình, hot girl mạng Belle Delphine tiếp tục nhận về nhiều "gạch đá" khi liên tục khoe hình ảnh hở bạo trên trang cá nhân.

Năm 2019, cô nàng Belle Delphine - một nữ game thủ, hot girl trên mạng xã hội đã khiến dân tình tranh cãi kịch liệt khi rao bán nước tắm dở của mình.

Belle Delphine từng gây tranh cãi khi rao bán nước tắm của mình với giá 30 USD - Ảnh: Internet

Cụ thể, vào tháng 7 năm ngoái, hot girl người Anh gốc Nam Phi này mời gọi fan mua lại số nước tắm của mình với giá 30 USD. Dù nghe có vẻ vô lý nhưng món hàng này đã bán sạch chỉ sau vài ngày.

Chưa hết, trên trang cá nhân, cô gái 20 tuổi này còn liên tục đăng những hình ảnh, video khoe thân táo bạo gây tranh cãi trên mạng xã hội. Đến giữa tháng 7/2019, tài khoản Instagram của cô đã bị khóa. Từ đó đến nay, hot girl này im ắng lạ thường, gần như biến mất khỏi mạng xã hội. Thời điểm đó, trên mạng còn loan tin cô đã qua đời.

Nàng hot girl này đã biến mất trên mạng xã hội 1 năm - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, mới đây Belle Delphine đã hoạt động trở lại trên mạng xã hội. Cô tiếp tục chia sẻ loạt ảnh, video hở bạo của mình trên Instagram, đồng thời ra mắt trang OnlyFans với chi phí 35 USD/tháng để phục vụ, thu tiền từ fan. Hóa ra, cô nàng im ắng bấy lâu nay để chuẩn bị cho mục tiêu lớn này.

Hiện cô gái này đã quay lại mạng xã hội và ra mắt một trang web khác để 'moi' tiền người hâm mộ - Ảnh: Internet

Theo ước tính của tờ South China Morning Post, Belle Delphine có thể đã thu về số tiền khoảng 500.000 USD. Trên mạng xã hội, nhiều người lên tiếng chỉ trích Belle Delphine, cho rằng cô gái này quá tham lam, không tiếc mọi thủ đoạn để moi tiền fan. Tuy nhiên, số khác lại cho rằng hành động của nàng hot girl mạng xuất phát từ nhu cầu của fan, không gây ảnh hưởng đến bất kỳ ai.

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