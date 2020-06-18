Bị ngã giữa đường thế nhưng mọi sự chú ý lại dồn vào vòng 1 'đốt mắt' của cô nàng hot girl

Ngã xuống đường sau va chạm, thế nhưng mọi sự chú ý lại đổ dồn vào vòng một của nàng hot girl ngực khủng.

Xưa nay, hình ảnh của các hot girl ngực khủng luôn nhận được sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng, đặc biệt là cánh mày râu. Mới đây, trên mạng xuất hiện hình ảnh của một cô gái có vòng 1 khủng khiến dân tình nhốn nháo truy tìm danh tính. Hình ảnh hot girl ngực khủng té trên đường gây xôn xao mạng xã hội - Ảnh: Internet Theo chia sẻ, cô nàng chạy xe đạp bị ngã xuống đường sau khi xảy ra va chạm. May mắn không bị thương, cô bỗng nổi tiếng nhờ ngoại hình xinh đẹp. Mặc dù chỉ là góc nghiêng nhưng nhiều người khẳng định chắc hẳn cô là một mỹ nhân.

Dù chỉ là góc nghiêng nhưng dân tình vẫn chắc chắn cô nàng là một đại mỹ nhân - Ảnh: Internet Tuy nhiên, điều khiến mọi người chú ý nhất là body nuột nà, vòng 1 khủng của cô nàng. Ngay sau khi được chia sẻ, bức ảnh chụp vội này đã gây bão mạng xã hội, danh tính cô nàng được dân tình nhanh chóng tìm ra.

Trên trang cá nhân, cô nàng thường xuyên đăng ảnh sexy khoe khéo vòng 1 khủng - Ảnh: Internet Trên trang cá nhân, có thể thấy cô rất thích chia sẻ những bức ảnh thường ngày. Khuôn mặt đời thường của cô nàng vô cùng sắc sảo với khuôn mặt V-line, đôi mắt to tròn cùng chiếc mũi xinh xắn. Dù để mặt mộc hay trang điểm cẩn thận, cô nàng đều rất xinh đẹp. Ngoài ra, dân tình còn phát hiện cô rất thích mặc quần áo sexy, khoe vòng 1 khủng. Dù là ảnh mặt mộc hay trang điểm kỹ càng, cô nàng đều được mọi người khen ngợi - Ảnh: Internet Loạt ảnh sexy của cô nàng đã gây ra tranh cãi trên mạng xã hội. Nhiều người hết lời khen ngợi nhan sắc cùng vóc dáng của nàng hot girl mạng. Tuy nhiên, cũng có không ít người cho rằng việc cô ngã xe là do dàn dựng để được mọi người chú ý.

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