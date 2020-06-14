Mỹ nữ khoe gò bồng đảo muốn tràn ra khỏi áo còn hỏi khó dân mạng: ‘Chọn ngoại hình hay tâm hồn?’

Xã hội 14/06/2020 08:52

Hot girl nổi tiếng mạng xã hội Võ Ngọc Trân bất ngờ khoe ngực “khủng”, hỏi mọi người chọn tâm hồn hay ngoại hình khiến dân mạng tranh cãi.

Võ Ngọc Trân là một trong những hot girl nổi tiếng, sở hữu lượng người theo dõi khủng trên mạng xã hội. Mới đây, cô nàng bất ngờ đăng lên mạng xã hội bức ảnh khoe vòng 1 quyến rũ. Trong ảnh, cô diện một chiếc váy nửa kín nửa hở khoe trọn vòng 1 nở nang, đôi chân dài nuột nà cùng vòng eo con kiến.

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Hot girl nổi tiếng mặc bộ quần áo sexy gây bão mạng xã hội - Ảnh: Facebook
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Cận cảnh vòng 1 'bức người' của hot girl trẻ tuổi - Ảnh: FB

 Tuy nhiên, điều khiến mọi người quan tâm nhất lại chính là caption kèm theo của cô nàng: “Ngoại hình hay tâm hồn?”. Câu hỏi của cô gái trẻ đã nhanh chóng gây ra một cuộc tranh cãi trên Facebook. 

Bên dưới bức ảnh, rất nhiều người để lại bình luận khen ngợi ngoại hình xinh xắn của nàng hot girl. Thế nhưng, có không ít người cho rằng cô nàng đang khoe thân quá đà

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Võ Ngọc Trân thường xuyên khoe ảnh sexy trên trang cá nhân - Ảnh: Facebook

“Nhìn em thế này, dĩ nhiên là chọn ngoại hình rồi. Body đẹp vậy, chắc tâm hồn cũng thánh thiện không kém”, M.L dành lời khen có cánh cho cô nàng hot girl.

“Ngoại hình hay tâm hồn đều quan trọng như nhau. Dù sao đi nữa, cũng phải công nhận một điều là Trân xinh gái quá đi mất”, K.L bình luận.

"Tâm hồn đẹp thì mọi thứ đều sẽ đẹp nên mình chọn vẻ đẹp tâm hồn nhé", một người dùng mạng xã hội chia sẻ.

"Sao mấy cô hot girl trẻ tuổi ngày nay đều thích khoe thân thế này không biết, nổi tiếng bây giờ có vẻ dễ dàng quá nhỉ", một netizen chỉ trích.

Hiện bức ảnh của cô nàng hot girl vẫn đang là chủ đề nóng trên mạng xã hội, được mọi người bàn tán xôn xao.

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