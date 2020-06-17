Hot girl khẩu trang nổi như cồn trên mạng xã hội, tưởng ‘nai tơ’ ai dè chụp ảnh toàn khoe đôi gò bồng đảo khủng

Xã hội 17/06/2020 17:18

Cô gái bỗng dưng “nổi như cồn” trên mạng xã hội với loạt ảnh đeo khẩu trang. Tuy nhiên, soi trang cá nhân mới biết cô nàng thích chụp ảnh khoe vòng 1.

Khác với những cô nàng nổi tiếng nhờ chụp ảnh khoe vòng 1, nàng hot girl mạng này lại được mọi người chú ý nhờ những bức ảnh làm điệu bộ dễ thương khi đeo khẩu trang. 

chup anh khoe vong 1
Cô nàng bỗng dưng nổi tiếng nhờ loạt ảnh mang khẩu trang đáng yêu - Ảnh: Internet

Trong ảnh, dù đeo khẩu trang che nửa mặt nhưng có thể thấy cô gái khá khả ái. Đôi mắt to tròn kèm làn da trắng mịn, mái tóc dài nữ tính đã nhanh chóng hớp hồn nhiều chàng trai. Hầu hết cư dân mạng đều vô cùng tò mò về nhan sắc thật của cô nàng.

chup anh khoe vong 2

chup anh khoe vong 3
Nhan sắc nàng hot girl nhận được vô số lời khen ngợi từ cư dân mạng - Ảnh: Internet

Ngay sau đó, cư dân mạng đã nhanh chóng trổ tài thám tử, tìm được trang cá nhân và phát hiện thêm kho ảnh của cô nàng. Tuy nhiên, khác hẳn với suy nghĩ của đa số netizen, cô nàng chuộng phong cách sexy, quyến rũ thay vì ngây thơ, trong sáng như loạt ảnh mang khẩu trang.

chup anh khoe vong 4

chup anh khoe vong 5
Hóa ra cô nàng cũng thích chụp ảnh khoe vòng 1 như nhiều hot girl khác - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, cô nàng cũng không sở hữu khuôn mặt trẻ trung, xinh đẹp như loạt ảnh gây bão mạng xã hội trước đó. Thay vào đó, khuôn mặt có phần cứng đơ, thiếu tự nhiên khiến nhiều người cho rằng hot girl này đã phẫu thuật thẩm mỹ để có nhan sắc như hiện tại.

chup anh khoe vong 6

chup anh khoe vong 7
Nhan sắc của cô nàng gây tranh cãi trên mạng xã hội - Ảnh: Internet

Sau khi xem hết những bức ảnh của hot girl này, dân mạng đã chia thành hai phe. Bên cạnh một số lời khen ngợi body của cô nàng thì có không ít ý kiến chê bai. Họ cho rằng khuôn mặt của cô có phần "giả tạo", mỗi bức ảnh lại thấy gương mặt có chút lạ.

Nhức mắt với trào lưu mới của hội chị em bán hàng online: Ăn mặc hớ hênh, khoe trọn vòng 1 để câu tương tác

Nhức mắt với trào lưu mới của hội chị em bán hàng online: Ăn mặc hớ hênh, khoe trọn vòng 1 để câu tương tác

Một số cô gái sẵn sàng ăn mặc khá phản cảm, khoe vòng 1 "nóng bỏng" cực hớ hênh khi phát trực tiếp trên Facebook nhờ tính năng livestream để bán hàng online.

Xem thêm
Từ khóa:   nóng trên mạng xã hội hot girl mang khẩu trang body quyến rũ

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản