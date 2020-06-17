Hot girl khẩu trang nổi như cồn trên mạng xã hội, tưởng ‘nai tơ’ ai dè chụp ảnh toàn khoe đôi gò bồng đảo khủng

Cô gái bỗng dưng “nổi như cồn” trên mạng xã hội với loạt ảnh đeo khẩu trang. Tuy nhiên, soi trang cá nhân mới biết cô nàng thích chụp ảnh khoe vòng 1.

Khác với những cô nàng nổi tiếng nhờ chụp ảnh khoe vòng 1, nàng hot girl mạng này lại được mọi người chú ý nhờ những bức ảnh làm điệu bộ dễ thương khi đeo khẩu trang. Cô nàng bỗng dưng nổi tiếng nhờ loạt ảnh mang khẩu trang đáng yêu - Ảnh: Internet Trong ảnh, dù đeo khẩu trang che nửa mặt nhưng có thể thấy cô gái khá khả ái. Đôi mắt to tròn kèm làn da trắng mịn, mái tóc dài nữ tính đã nhanh chóng hớp hồn nhiều chàng trai. Hầu hết cư dân mạng đều vô cùng tò mò về nhan sắc thật của cô nàng.

Nhan sắc nàng hot girl nhận được vô số lời khen ngợi từ cư dân mạng - Ảnh: Internet Ngay sau đó, cư dân mạng đã nhanh chóng trổ tài thám tử, tìm được trang cá nhân và phát hiện thêm kho ảnh của cô nàng. Tuy nhiên, khác hẳn với suy nghĩ của đa số netizen, cô nàng chuộng phong cách sexy, quyến rũ thay vì ngây thơ, trong sáng như loạt ảnh mang khẩu trang.

Hóa ra cô nàng cũng thích chụp ảnh khoe vòng 1 như nhiều hot girl khác - Ảnh: Internet Bên cạnh đó, cô nàng cũng không sở hữu khuôn mặt trẻ trung, xinh đẹp như loạt ảnh gây bão mạng xã hội trước đó. Thay vào đó, khuôn mặt có phần cứng đơ, thiếu tự nhiên khiến nhiều người cho rằng hot girl này đã phẫu thuật thẩm mỹ để có nhan sắc như hiện tại. Nhan sắc của cô nàng gây tranh cãi trên mạng xã hội - Ảnh: Internet Sau khi xem hết những bức ảnh của hot girl này, dân mạng đã chia thành hai phe. Bên cạnh một số lời khen ngợi body của cô nàng thì có không ít ý kiến chê bai. Họ cho rằng khuôn mặt của cô có phần "giả tạo", mỗi bức ảnh lại thấy gương mặt có chút lạ.

Nhức mắt với trào lưu mới của hội chị em bán hàng online: Ăn mặc hớ hênh, khoe trọn vòng 1 để câu tương tác Một số cô gái sẵn sàng ăn mặc khá phản cảm, khoe vòng 1 "nóng bỏng" cực hớ hênh khi phát trực tiếp trên Facebook nhờ tính năng livestream để bán hàng online.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hot-girl-khau-trang-noi-nhu-con-tren-mang-xa-hoi-tuong-nai-to-ai-de-chup-anh-toan-khoe-doi-go-bong-dao-khung-362983.html