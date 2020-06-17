Hot girl khẩu trang nổi như cồn trên mạng xã hội, tưởng ‘nai tơ’ ai dè chụp ảnh toàn khoe đôi gò bồng đảo khủng

Cô gái bỗng dưng “nổi như cồn” trên mạng xã hội với loạt ảnh đeo khẩu trang. Tuy nhiên, soi trang cá nhân mới biết cô nàng thích chụp ảnh khoe vòng 1.
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Khác với những cô nàng nổi tiếng nhờ chụp ảnh khoe vòng 1, nàng hot girl mạng này lại được mọi người chú ý nhờ những bức ảnh làm điệu bộ dễ thương khi đeo khẩu trang.
Trong ảnh, dù đeo khẩu trang che nửa mặt nhưng có thể thấy cô gái khá khả ái. Đôi mắt to tròn kèm làn da trắng mịn, mái tóc dài nữ tính đã nhanh chóng hớp hồn nhiều chàng trai. Hầu hết cư dân mạng đều vô cùng tò mò về nhan sắc thật của cô nàng.
Ngay sau đó, cư dân mạng đã nhanh chóng trổ tài thám tử, tìm được trang cá nhân và phát hiện thêm kho ảnh của cô nàng. Tuy nhiên, khác hẳn với suy nghĩ của đa số netizen, cô nàng chuộng phong cách sexy, quyến rũ thay vì ngây thơ, trong sáng như loạt ảnh mang khẩu trang.
Bên cạnh đó, cô nàng cũng không sở hữu khuôn mặt trẻ trung, xinh đẹp như loạt ảnh gây bão mạng xã hội trước đó. Thay vào đó, khuôn mặt có phần cứng đơ, thiếu tự nhiên khiến nhiều người cho rằng hot girl này đã phẫu thuật thẩm mỹ để có nhan sắc như hiện tại.
Sau khi xem hết những bức ảnh của hot girl này, dân mạng đã chia thành hai phe. Bên cạnh một số lời khen ngợi body của cô nàng thì có không ít ý kiến chê bai. Họ cho rằng khuôn mặt của cô có phần "giả tạo", mỗi bức ảnh lại thấy gương mặt có chút lạ.