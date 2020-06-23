Thay vì chọn những nghề nghiệp chân chính để kiếm tiền, hot girl Bình Định chọn con đường mua bán ma túy để có tiền phẫu thuật thẩm mỹ.

Mới đây, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Bình Định cho biết cơ quan này đã ra quyết định tạm giữ hình sự 2 đối tượng là Nguyễn Thị Hồng Linh (20 tuổi, ngụ phường Bùi Thị Xuân, TP Quy Nhơn) và Nguyễn Thị Kim Cúc (23 tuổi, ngụ xã Mỹ Đức, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định) để điều tra hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Theo thông tin trên Người lao động, vào tối 20/6, trong lúc làm nhiệm vụ tại khu vực bến xe Quy Nhơn, thuộc địa bàn phường Ghềnh Ráng, TP Quy Nhơn, trinh sát Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Bình Định phát hiện 2 đối tượng Linh và Cúc có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra.

Hot girl khai mua bán ma túy để có tiền phẫu thuật thẩm mỹ - Ảnh: NLĐ

Kết quả kiểm tra ban đầu phát hiện trong người 2 cô gái này có 1 gói ma túy và 8 viên thuốc lắc. Linh khai nhận số ma túy trên là ketamine, cả hai đang trên đường mang đi bán cho các con nghiện.

Qua quá trình đấu tranh, trinh sát tiếp tục thực hiện lệnh khám xét tại nơi Linh và Cúc thuê trọ. Tại đây, cơ quan chức năng phát hiện thêm 54 viên thuốc lắc và 84gr ketamine.

Tại cơ quan điều tra, hot girl Nguyễn Thị Hồng Linh khai do thích làm đẹp nên tham gia mua bán ma túy để kiếm tiền phẫu thuật thẩm mỹ. Hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục đấu tranh, làm rõ hành vi của 2 đối tượng trên để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Hà Nội: Bắt quả tang nam thanh niên mang "nấm ma túy" đi tiêu thụ Ngày 14/6, Công an quận Cầu Giấy đã tạm giữ hình sự Nguyễn Trần Tuấn Phương (SN 2001; trú tại Tập thể Học viện Ngân hàng, phường Quang Trung, quận Đống Đa) để điều tra hành vi mua bán trái phép chất ma tuý.

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