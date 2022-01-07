Vợ của nạn nhân nói với cảnh sát rằng chồng cô đã ra ngoài mua hàng tạp hóa vào Chủ nhật và không thấy trở về.

Một người đàn ông 34 tuổi ở Ahmedabad của bang Gujarat đã bị bắt hôm thứ Ba với cáo buộc đánh hàng xóm của anh ta đến chết. Vụ việc xảy ra tại khu vực Narol và bị cáo là Shashikant, được biết đến với bí danh Satish Rathod. Anh đã thực hiện hành động quá khích trong cuộc tranh chấp tiền tệ và bị tạm giữ với tội danh giết người. Ảnh minh họa Bình luận thêm về vụ án, cảnh sát cho biết nạn nhân là anh Raj Kumar Yadav (42 tuổi) được tìm thấy trong tình trạng bị thương nghiêm trọng ở khu vực bên ngoài khu vực - Umang Flats gần khách sạn Sunrise ở Narol. Nạn nhân được nhanh chóng đưa đến bệnh viện gần đó nhưng anh ta đã không thể qua khỏi trong quá trình điều trị vào thứ Hai. Cảnh sát cho biết nạn nhân sống cùng vợ và hai con của anh ta.

Thông tin rõ thêm rằng, vợ của nạn nhân là Rashmi Yadav đã nói với cảnh sát rằng chồng cô đã ra ngoài mua hàng tạp hóa vào khoảng 8 giờ tối Chủ nhật nhưng không thấy anh ấy trở về. Đó là ngày hôm sau khi cô được cảnh sát thông báo rằng anh ta đã nhập viện sau khi được tìm thấy trong tình trạng bị thương, theo thông báo đăng trên tờ Indian Express . Một thanh tra cảnh sát trong khi điều tra tiết lộ thêm, "Bị cáo Shashikant, có tranh chấp tiền tệ với Yadav. Vào Chủ nhật, anh ta đã gặp nạn nhân và tấn công anh ta bằng một vật dụng. Chúng tôi đã bắt giam anh ta", theo báo cáo được công bố trong tờ Indian Express.

Vụ việc này xảy ra vài ngày sau khi một phụ nữ 43 tuổi ở khu Paldi của bang Gujarat đệ đơn tố cáo chồng mình rằng cô ấy đã bị anh ta hành hung và bỏ rơi khi cô ấy sử dụng điện thoại di động của mình mà không được sự cho phép của anh ta. Ảnh minh họa Trong đơn khiếu nại của mình, người phụ nữ nói rằng vào tháng 1 năm ngoái, bị cáo đã đưa ra yêu cầu rằng cô sẽ không được phép sử dụng điện thoại di động khi anh ta vắng mặt. Tuy nhiên, khi nhận thấy cô ấy không tuân theo những gì anh ta nói, anh ta đã hành hung người phụ nữ ngay tại nhà của cha mẹ ruột của cô ở Paldi. Người phụ nữ lúc đầu phải chịu đựng sự hành hung dã man nhưng sau đó cô đã can đảm đến gặp cảnh sát để khiếu nại về việc bạo hành gia đình của chồng mình. Theo timesnewnows

Bà mẹ hai con bị chồng 'tác động vật lý' ngay tại nhà bố mẹ đẻ vì sử dụng điện thoại di động Trong đơn khiếu nại với cảnh sát Vasna, người phụ nữ này nói rằng chồng cô ấy đã bảo cô không được dùng điện thoại di động khi anh ta vắng mặt.

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