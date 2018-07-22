Hãi hùng cảnh người phụ nữ dùng chân đạp hết sức vào bụng khiến bé gái chỉ hơn 1 tuổi gần như ngừng thở

Thế giới 22/07/2018 10:05

Không rõ vì nguyên nhân gì, người phụ nữ liên tục dùng chân đạp vào bụng của bé gái khiến cư dân mạng vô cùng phẫn nộ sau khi xem đoạn clip này.

Những hình ảnh trong clip cho thấy bé gái chỉ hơn 1 tuổi bị một người phụ nữ lột quần áo, dùng chân đạp vào bụng liên tục khiến em gần như không thở được, khóc không thành tiếng. Sau đó, người này lôi đứa trẻ ra giữa sàn, dùng nhiều dụng cụ từ roi đến dao để đánh đập.

Đoạn clip trên sau khi được chia sẻ trên mạng xã hội khiến mọi người vô cùng phẫn nộ, đặc biệt là những phụ huynh có con nhỏ. Hầu hết mọi người đều cho rằng người phụ nữ này không phải là mẹ ruột vì không người mẹ nào lại nhẫn tâm đánh con mình như vậy. Bên cạnh đó, cư dân mạng còn “ném đá” người quay clip này vì không can ngăn mà để đứa trẻ bị hành hạ dã man.

Hãi hùng cảnh người phụ nữ dùng chân đạp hết sức vào bụng khiến bé gái chỉ hơn 1 tuổi gần như ngừng thở - Ảnh 1
Bé gái bị người phụ nữ bạo hành vô cùng dã man - Ảnh cắt từ clip

“Không dám nhìn nữa trời ơi, bà ta có phải là người không vậy. Đứa nhỏ có tội tình gì đâu mà đánh đập nhẫn tâm như thế. Cầu cho ả bị trừng trị thật nặng”, T.M tức giận.

“Người đánh đã ác, người quay càng ác hơn. Nhìn đứa nhỏ bị đánh mà không cản, đã vậy còn quay clip lại. Chắc muốn nổi tiếng trên mạng xã hội. Cầu cho chính quyền nhìn thấy đoạn clip này để bắt hết những kẻ ác độc”, Đ.T bình luận.

Hãi hùng cảnh người phụ nữ dùng chân đạp hết sức vào bụng khiến bé gái chỉ hơn 1 tuổi gần như ngừng thở - Ảnh 2
Vụ việc khiến cộng đồng mạng vô cùng bức xúc - Ảnh chụp màn hình

“Không phải mẹ đứa trẻ nhìn còn xót xa. Con mình bị đau một chút thôi đã ăn không ngon ngủ không yên rồi, nói chi đến việc bị đánh tàn nhẫn như vậy. Nếu cô này là mẹ đứa bé thì quá nhẫn tâm rồi vì ai lại đi đánh con mình nặng thế. Còn nếu là mẹ kế thì những ngày tháng sau này của bé gái thật đáng lo ngại”, N.M bức xúc.

Mặc dù chưa có nhiều thông tin về đoạn clip trên nhưng dựa vào giọng nói của người đàn ông ở đầu đoạn clip, cư dân mạng cho rằng sự việc trên không phải ở Việt Nam. Dù vậy, hành vi của người phụ nữ này vẫn khiến cho cộng đồng mạng vô cùng phẫn nộ.

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