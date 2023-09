Sáng nay (22/6), trao đổi với một số cơ quan báo chí, thiếu tá Nguyễn Thanh Tùng, Trưởng Công an phường An Bình, thị xã Dĩ An (tỉnh Bình Dường) xác nhận đã tiếp nhận đơn trình báo của bà Hoàng Thị Hiếu (trú tại thị xã Bình Dương) về việc cháu ngoại bà là bé N.M.T (sinh năm 2015) nghi bị mẹ ruột cùng cha dượng đánh đập.

Chỉ mới cách đây một tuần, bà Hiếu nhìn thấy trên đầu bé T. một vết thương lớn phải khâu đến 10 mũi. Không chỉ vậy, trên người bé còn có nhiều vết thương khác. Đau lòng trước tình cảnh của cháu ngoại, bà Hiếu đã đưa cháu ngoại đến Công an phường An Bình để trình báo sự việc.

Sau khi tiếp nhận được phản ánh của bà Hiếu, Công an phường An Bình đã chuyển hồ sơ cho Công an thị xã Dĩ An để tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc.

Gần đây nhất, trên đầu bé T. có một vết thương lớn phải khâu đến 10 mũi - Ảnh: Internet

Bà Hiếu còn cho biết thêm, từ năm 2016, Nhàn có qua lại với một người đàn ông tên Trần Thanh Sơn (sinh năm 1983, cư ngụ tại TP.HCM). Đây là một người đàn ông không có nghề nghiệp cố định, tính tình vô cùng nóng nảy và thường xuyên đánh đập mẹ con Nhàn.

Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi, cập nhật thông tin sự việc.