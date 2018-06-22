Bé trai 3 tuổi nghi bị mẹ ruột và cha dượng bạo hành: Đầu phải khâu nhiều mũi, người toàn vết bầm tím

Xã hội 22/06/2018 14:49

Suốt 2 năm nay, mỗi lần qua thăm cháu ngoại, bà Hiếu đều nhìn thấy trên người đứa bé có rất nhiều vết bầm, thậm chí trên đầu còn có vết thương lớn phải khâu nhiều mũi.

Sáng nay (22/6), trao đổi với một số cơ quan báo chí, thiếu tá Nguyễn Thanh Tùng, Trưởng Công an phường An Bình, thị xã Dĩ An (tỉnh Bình Dường) xác nhận đã tiếp nhận đơn trình báo của bà Hoàng Thị Hiếu (trú tại thị xã Bình Dương) về việc cháu ngoại bà là bé N.M.T (sinh năm 2015) nghi bị mẹ ruột cùng cha dượng đánh đập.

Bé trai 3 tuổi nghi bị mẹ ruột và cha dượng bạo hành: Đầu phải khâu nhiều mũi, người toàn vết bầm tím - Ảnh 1

Bé trai 3 tuổi nghi bị mẹ ruột và cha dượng bạo hành: Đầu phải khâu nhiều mũi, người toàn vết bầm tím - Ảnh 2
Bé T. nhiều lần bị mẹ ruột và cha dượng hành hạ đến thâm tím cả người - Ảnh: Internet

Bà Hiếu cho biết nhiều lần bà đến thăm cháu trai thì phát hiện trên người bé có rất nhiều vết thương, khuôn mặt bầm tím. Khi bà hỏi con gái mình là Nguyễn Thị Thanh Nhàn (sinh năm 1999) thì người này nói do bé T. nghịch ngợm nên bị ngã.

Cách đây 1 năm bà từng đưa cháu vào Bệnh viện Nhi Đồng 2 TP.HCM chữa trị vì phát hiện trên đùi cháu mình có một vết thương bị nhiễm trùng nặng.

Chỉ mới cách đây một tuần, bà Hiếu nhìn thấy trên đầu bé T. một vết thương lớn phải khâu đến 10 mũi. Không chỉ vậy, trên người bé còn có nhiều vết thương khác. Đau lòng trước tình cảnh của cháu ngoại, bà Hiếu đã đưa cháu ngoại đến Công an phường An Bình để trình báo sự việc.

Sau khi tiếp nhận được phản ánh của bà Hiếu, Công an phường An Bình đã chuyển hồ sơ cho Công an thị xã Dĩ An để tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc.

Bé trai 3 tuổi nghi bị mẹ ruột và cha dượng bạo hành: Đầu phải khâu nhiều mũi, người toàn vết bầm tím - Ảnh 3
Gần đây nhất, trên đầu bé T. có một vết thương lớn phải khâu đến 10 mũi - Ảnh: Internet

Bà Hiếu còn cho biết thêm, từ năm 2016, Nhàn có qua lại với một người đàn ông tên Trần Thanh Sơn (sinh năm 1983, cư ngụ tại TP.HCM). Đây là một người đàn ông không có nghề nghiệp cố định, tính tình vô cùng nóng nảy và thường xuyên đánh đập mẹ con Nhàn.

Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi, cập nhật thông tin sự việc.  

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