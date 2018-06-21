Lời khai của nghi phạm bạo hành bé gái 4 tuổi tử vong: Nạn nhân có biểu hiện ói, mắt trợn trắng trước khi chết

Xã hội 21/06/2018 13:56

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Nguyễn Phan Phi Long Hai khai nhận đã tát vào mặt bé N.T.H. khiến nạn nhân té ngã, đập đầu xuống nền gạch dẫn đến chấn thương sọ não.

Hôm nay (21/6), Công an TP.Vĩnh Long (tỉnh Vĩnh Long) đã tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Phan Phi Long Hai (sinh năm 1989, ngụ tại phường 3, thành phố Vĩnh Long) để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Long Hai khai rằng vào khoảng 8 giờ ngày 16/6, trong lúc đang ngồi nói chuyện với bé H. ở nhà, bị bé chửi “thằng chó Long” nên đối tượng tức giận. Long Hai dùng tay tát thẳng vào mặt khiến bé H. ngã đập đầu xuống nền gạch.

Lời khai của nghi phạm bạo hành bé gái 4 tuổi tử vong: Nạn nhân có biểu hiện ói, mắt trợn trắng trước khi chết - Ảnh 1
Đối tượng Long Hai tại cơ quan điều tra - Ảnh: Internet

Sau đó, Long Hai thấy bé H. có biểu hiện ói, mắt trợn trắng nên đưa đi Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long cấp cứu và thông báo cho người nhà nạn nhân biết. Tuy nhiên nạn nhân đã không qua khỏi.

Kết quả điều tra cho thấy toàn thân bé H. có nhiều vết thương và bầm máu. Phần đầu bị sưng nề ở vùng đỉnh thái dương phải, bầm máu chẩm phải, bầm máu vùng trán. Hai não cũng bị phù, nạn nhân tử vong vì chấn thương sọ não.

Lời khai của nghi phạm bạo hành bé gái 4 tuổi tử vong: Nạn nhân có biểu hiện ói, mắt trợn trắng trước khi chết - Ảnh 2
Bé gái tử vong với nhiều vết thương trên cơ thể - Ảnh: Internet

Như thông tin trước đó đã đưa, cách đây khoảng 10 ngày, anh N.H.D (sinh năm 1988, ngụ tại phường 3, thành phố Vĩnh Long) đón con gái là N.T.H từ Cà Mau lên Vĩnh Long để chuẩn bị đón tiệc sinh nhật. Vì bận rộn công việc nên anh D. đã nhờ vợ chồng bạn thân của mình là Nguyễn Phan Phi Long Hai trông con. Thế nhưng chỉ hai ngày trước sinh nhật, anh nhận được tin bé tử vong dưới sông. Thấy trên người con có nhiều vết thương đáng ngờ nên gia đình đã đồng ý cho công an khám nghiệm tử thi.

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