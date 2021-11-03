Người hàng xóm nghe thấy những tiếng la hét khủng khiếp khi các bé gái bị ném khỏi tầng 8 vào sáng sớm hôm đó.

Mới đây, một vụ việc gây rúng động tại một một chung cư ở Kyzyl, thủ phủ của nước cộng hòa miền núi Tyva thuộc Nga đúng ngày Halloween. Cụ thể, hai bé gái 9 tuổi và 14 tuổi bị người họ hàng thẳng tay ném ra ngoài từ cửa sổ tầng 8.

Được biết, gã đàn ông có hành vi tàn bạo đó là Ochur Sanchat, 23 tuổi, một người họ hàng của mẹ hai bé gái. Khi thời điểm vụ việc đau lòng trên xảy ra thì mẹ của hai bé gái không có nhà, đang làm ca đêm tại một quán cà phê.

Còn về nguyên nhân, Sanchat bao biện cho hành vi của mình là do hai bé gái "làm ồn quá mức" nên đã ném hai bé khỏi cửa sổ.

Vị trí nơi hai bé bị gã Ochur Sanchat ném khỏi chung cư

Một trong hai chị em đã tử vong ngay sau khi bị ném xuống mặt đất cách 25 mét. Bé còn lại tử vong tại bệnh viện. Rất may, khi đó còn chị gái sinh đôi của cô bé 9 tuổi vẫn đang nằm trên giường và không hề biết chuyện gì.

Một số người hàng xóm đã kể lại vụ việc vào sáng hôm đó: "Tôi bị đánh thức bởi cánh cửa ban công đóng sầm lại và có những tiếng la hét khủng khiếp. Trong khi tôi đang cố gắng tìm hiểu xem chuyện gì đang xảy ra thì đúng một phút sau, có một tiếng gầm mạnh, tiếng la hét khủng khiếp và sau đó mọi thứ lắng xuống trong ba hoặc bốn phút. Rồi mọi chuyện lại lặp lại. Khi đó chỉ có tôi và các con mình ở nhà. Tôi không thò đầu ra khỏi cửa mà gọi cảnh sát luôn".

Được biết, trước đây, Sanchat từng bị bắt giam vì nghi giết hai người. Tên này đang trốn chạy cảnh sát vì liên quan đến một vụ trộm xe ô tô. Hắn cũng có tên trong danh sách truy nã của liên bang Nga. Các thám tử đang kiểm tra các báo cáo rằng cảnh sát đã được gọi đến gia đình nhiều lần nhiều tuần trước khi bi kịch xảy ra.

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