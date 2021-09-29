Ở nhà một mình, bé trai 2 tuổi ngã từ tầng 10 chung cư khiến bà mẹ hối hận không nguôi

Thế giới 29/09/2021 06:32

Mới đây, một cậu bé 2 tuổi đang phải giành giật sự sống sau khi được đưa vào bệnh viện cấp cứu vì ngã từ căn hộ trên tầng 10 tòa chung cư ở Hong Kong vào ngày 27/9.

Những bậc phụ huynh ít để ý đó là để các bé ở nhà một mình mà không rào chắn. Trẻ em thường gặp các trường hợp như là chấn thương do té ngã, đặc biệt nguy hiểm là các tình huống ngã từ trên cao. Các chấn thương nhẹ là xây xát tay, chân, phần mềm, nặng hơn thì gãy tay, chân, thậm chí chấn thương sọ não và tử vong.

Mới đây, một cậu bé 2 tuổi đang phải giành giật sự sống sau khi được đưa vào bệnh viện cấp cứu vì ngã từ căn hộ trên tầng 10 tòa chung cư ở Hong Kong vào ngày 27/9. Theo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP), nguồn tin từ cảnh sát cho biết điều tra ban đầu cho thấy đứa trẻ ở nhà một mình vào thời điểm xảy ra tai nạn.

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Mẹ chủ quan để con trai 2 tuổi ở nhà một mình - Ảnh minh họa: Internet

Theo chia sẻ từ phía cảnh sát, căn hộ gia đình cậu bé sinh sống nằm ở tầng 10 thuộc tòa chung cư Man Yuen 19 tầng ở thành phố Yau Ma Tei. Bé trai gặp nạn vào lúc 10h11’ (giờ địa phương).

Người mẹ 36 tuổi đã rời khỏi nhà vào lúc 9h khi cậu bé còn đang ngủ để đưa con gái lớn tới trường và đi nhận bỉm miễn phí. Chúng tôi cho rằng cậu bé khi tỉnh dậy đã tự trèo lên phía trên chiếc giường tầng và từ đây với ra bên ngoài cửa sổ, sau đó bị ngã nhào xuống phía dưới”, nguồn tin từ cảnh sát nói.

Tai nạn xảy ra có khả năng cậu bé 2 tuổi đã cố với chiếc đèn lồng để trên mái hiên bên ngoài căn hộ. Hiện các nhà điều tra đang tìm hiểu liệu đây có phải là đồ chơi của cậu bé hay không. Bên cạnh đó, trong quá trình ngã xuống vỉa hè phía dưới đường, cậu bé còn bị đập vào mái hiên dưới tầng 8.

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Nạn nhân ngã từ tầng 10 của tòa chung cư Man Yuen 19 tầng ở Hong Kong - Ảnh: SCMP

Các nhân viên cấp cứu đã có mặt tại hiện trường, sau khi một người đi đường phát hiện cậu bé bị thương nằm trên vỉa hè và gọi điện cho lực lượng chức năng. Cậu bé đang nằm điều trị trong phòng chăm sóc đặc biệt (ICU) tại Bệnh viện Nữ hoàng Elizabeth. Cảnh sát xác định mẹ của nạn nhân là công dân Indonesia đã đăng ký tạm trú tại thành phố Yau Ma Tei. Nguồn tin cho hay, người mẹ này có thể bị bắt giữ vì tội lơ là chăm sóc con nhỏ.

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