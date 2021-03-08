Gửi con cho bà nội, 1 năm sau bố mẹ bàng hoàng vì không nhận ra con

Vợ chồng chị Vương ( Trung Quốc ) bán hàng ăn, thường xuyên phải thức khuya dậy sớm. Họ quyết định gửi con trai 1 tuổi là bé Tiểu Bảo cho ông bà nội chăm sóc.

Do cuộc sống bận rộn, nhiều cặp vợ chồng bắt buộc phải gửi con cho bà nội hoặc bà ngoại nuôi dưỡng. Tuy nhiên do sự khác biệt trong tư tưởng và cách nuôi dạy giữa hai thế hệ, đã có không ít tai nạn dở khóc dở cười xảy ra. Điển hình như trường hợp của bé trai 1 tuổi dưới đây.

Khi nghe tin này, ông bà của Tiểu Bảo vô cùng vui mừng. Kết quả là cậu bé được ông bà nuôi dưỡng trong vòng nửa năm.

Khi công việc kinh doanh của anh chị Vương đã ổn định, họ quyết định đón con trai từ nhà nội về. Vừa vào đến cửa, một đứa bé béo tròn, mắt híp chạy ra gọi ba mẹ khiến cặp vợ chồng sửng sốt. Chỉ trong nửa năm ngắn ngủi, Tiểu Bảo từ đứa trẻ bình thường bị béo phì nghiêm trọng. Cặp vợ chồng không dám tin đây là con của mình.

Sau khi tìm hiểu, anh chị Vương phát hiện do ông bà nội quá cưng chiều khiến Tiểu Bảo ăn uống mất kiểm soát dẫn đến béo phì.

Bé trai béo phì nghiêm trọng vì mỗi bữa đều ăn đồ bổ và không vận động - Ảnh: QQ

Mỗi bữa, bà nội đều cho Tiểu Bảo ăn thức ăn giàu chất dinh dưỡng, cùng với canh gà, canh xương hầm. Do Tiểu Bảo hấp thu quá nhiều chất dinh dưỡng và chất béo có trong canh hầm nên mới tăng cân chóng mặt.

Có lẽ ba mẹ cậu bé đang rất hối hận vì phó mặc con cho ông bà nội chăm sóc - Ảnh: QQ

Ngoài những bữa chính, Tiểu Bảo đều ăn đồ ăn vặt. Cậu bé thích ăn món nào bà nội đều đáp ứng ngay lập tức. Tuy ăn nhiều nhưng cậu bé lại rất lười vận động. Phần lớn thời gian, bé đều ngồi xem tivi, nghịch điện thoại, thậm chí bà nội còn mua ghế lười cho bé ngồi thoải mái. Chính vì không ra ngoài vận động, không chơi đùa với các bạn cùng lứa tuổi nên Tiểu Bảo ngày càng phát triển về chiều ngang.

Ăn uống mất kiểm soát chẳng những gây béo phì mà còn kéo theo nhiều bệnh tật như tiểu đường, máu nhiễm mỡ, suy gan, suy thận... Hy vọng trường hợp của bé trai 1 tuổi trên đây góp phần cảnh tỉnh các bậc phụ huynh phải đặc biệt quan tâm đến chế độ ăn uống của con cái, tránh xảy ra hệ lụy đáng tiếc.