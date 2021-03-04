Bị mẹ chồng ép phá thai, nàng dâu kiên quyết ly hôn vì không muốn để con mình trưởng thành trong một gia đình có tư tưởng lạc hậu, mê tín dị đoan.

Mới đây, trang ETtoday đưa tin về vụ việc con dâu bị mẹ chồng ép phá thai sau nhiều năm hiếm muộn khiến dư luận Trung Quốc chỉ trích nặng nề.

Cụ thể, cô Trương (40 tuổi) đã kết hôn nhiều năm nhưng vẫn chưa sinh được con. Bác sĩ cũng cho rằng tuổi tác cô đã cao, không thích hợp mang thai. Dù vậy, cô Trương và chồng vẫn luôn cố gắng để có một đứa con.

Tháng 10/2020, cô Trương bất ngờ phát hiện mình đã có tin vui. Vài ngày sau, cô mừng rỡ báo tin mừng cho mẹ chồng, hy vọng đứa bé trong bụng cô sẽ khiến tâm trạng của mẹ chồng tốt hơn.

Vừa nghe con dâu báo tin vui, mẹ chồng lập tức tỏ thái độ lạnh nhạt, gương mặt nhăn nhó. Bà nói: "Đứa bé trong bụng con lúc này, không cần phải sinh ra đâu". Những lời này khiến cô Trương chết lặng. Cô không dám tin mẹ chồng không muốn đứa bé ra đời.

Con dâu bị mẹ chồng ép phá thai - Ảnh: ETtoday

Sau khi gặng hỏi về lý do, cô Trương được biết mẹ chồng chỉ làm theo phong tục kiêng kỵ ở địa phương. Mẹ chồng lạnh nhạt nói: "Bố chồng con vừa mới qua đời chưa đến 1 tháng, dựa theo truyền thống và kiêng kỵ, con không được phép mang thai, nếu không trong vòng một năm tới mẹ sẽ chết".

Đáng nói, chồng cô Trương ngồi bên cạnh chỉ lặng thinh, không hề bênh vực vợ lấy một câu. Vài ngày sau đó, bà mẹ chồng vẫn kiên quyết thuyết phục cô Trương phá thai. Nói nhẹ nhàng không được, bà đành chuyển sang ép buộc: "Nếu không phá thai thì cô và con trai tôi ly hôn đi".

Biết không thể xoay chuyển suy nghĩ của mẹ chồng, cô Trương liền hỏi ý kiến của chồng. Không thể tin nổi là anh ta cũng đồng tình với mẹ ruột. Anh nói từ khi cô Trương mang thai, sức khỏe của mẹ anh ngày càng suy sút hơn. Anh tin điều này là ảnh hưởng từ phong tục lâu đời ở địa phương.

Chứng kiến gia đình chồng quá mê muội, cô Trương kiên quyết ly hôn. Cô cho rằng bản thân có thể lo tốt cho đứa bé, không thể để con mình trưởng thành trong một gia đình có tư tưởng lạc hậu, mê tín như vậy.

Hiện sự việc vẫn đang được cộng đồng mạng Trung Quốc quan tâm và chỉ trích nặng lời.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/con-dau-gan-40-tuoi-moi-mang-thai-nhung-bi-me-chong-ep-pha-bo-nguyen-nhan-phia-sau-cang-gay-phan-no-hon-397769.html