Sau khi quan hệ nơi công cộng, cặp đôi bỏ đi để lại thứ gây sốc khiến người xung quanh phẫn nộ.

ETtoday đưa tin, một cặp đôi ở Đài Loan khiến dư luận địa phương xôn xao khi thản nhiên quan hệ nơi công cộng. Theo một nhân chứng, chuyến tàu điện ngầm xuất phát từ huyện Nghi Lan tới thành phố Đài Bắc, Đài Loan và kéo dài khoảng nửa tiếng. Sau khi lên tàu, cặp đôi sau quấn quýt nhau không rời. Ban đầu, mọi chuyện chỉ dừng lại ở việc ôm hôn.

Thế nhưng sau đó, đôi nam nữ liên tục có những hành động nhạy cảm, ám muội. Thỉnh thoảng, cả hai còn phát ra những âm thanh khó tin khiến người xung quanh ngượng chín mặt. Tất cả đều cảm thấy vô cùng ngại ngùng nhưng vì ngại nên không dám lên tiếng, chỉ giả vờ lờ đi.

Đôi nam nữ quan hệ trên tàu điện khiến ai nấy sốc nặng - Ảnh: ETtoday

Khi cặp đôi xuống tàu, mọi người phát hiện chất lỏng màu trắng còn sót lại ở ghế ngồi của họ khiến ai nấy không khỏi buồn nôn. Vì quá bức xúc, một người đã quyết định chụp ảnh cặp đôi này rồi đăng tải lên mạng xã hội kèm dòng trạng thái: "Thật ghê tởm. Họ tưởng đây là nhà của mình ư?".

Sau thời gian ngắn xuất hiện trên mạng xã hội, bức ảnh đã nhận về hàng ngàn bình luận bức xúc từ cộng đồng mạng Đài Loan: "Tưởng tượng thôi đã thấy kinh tởm rồi"; "Tội nghiệp nhân viên vệ sinh phải dọn dẹp chỗ ngồi của đôi nam nữ kia"; "Phải phạt nặng cho chừa"; "Mấy người này không có lòng tự trọng hả"....

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