Đến thăm con sau ly hôn, người phụ nữ bị đánh đập dã man vì lí do không ngờ

Thế giới 24/05/2023 14:31

Sau khi ly hôn, người phụ nữ quyết định đến thăm con gái, nhưng vừa tới nhà, cô đã bị gia đình chồng cũ ra tay dã man.

 

Sự việc hi hữu xảy ra ở huyện Tân An (TQ). Cô A, sau khi ly hôn đã đăng tải đơn ly hôn của mình lên mạng, thông báo chấm dứt cuộc sống vợ chồng và nhận được nhiều lời động viên, khích lệ của người thân, bạn bè.

Sau khi trở lại trạng thái độc thân, cô A mua đồ đến thăm con gái. Nào ngờ, vừa tới nhà, cô A đã phải chịu khổ, bị cha mẹ chồng cũ lao vào đánh đập dã man, nguyên nhân là bởi cô A đã đăng tải chuyện ly hôn lên mạng xã hội, khiến gia đình nhà chồng cũ mất mặt.

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Đến thăm nhà chồng cũ, người mẹ bị đánh đập dã man. Ảnh: Internet

Theo nội dung đăng tải, cô A đã than khóc: Bố mẹ chồng cũ hai người đánh một, đè xuống đất mà đánh, tát, khắp mồm và mũi đều là máu. 

Sau đó, cô A báo công an về vụ việc nhưng không họ chỉ viết biên bản vụ việc rằng hai bên xô xát, đánh nhau, khiến cô A vô cùng bức xúc, một lần nữa công khai mọi chuyện lên mạng xã hội, khiến đông đảo mọi người quan tâm, chú ý.

Ngay sau khi đăng tải, tin tức đã nhận được nhiều sự quan tâm. Đặc biệt hơn, nhiều người ủng hộ cô, cho rằng đã ly hôn thì không nên niệm tình xưa hay vì bất cứ lý do nào để tha thứ nữa. Ngoài ra, họ cũng ủng hộ việc, cô đã may mắn có thể thoát ra khỏi nơi 'địa ngục'. Rõ ràng nhà chồng đã hành hung cô như thế này thì cuộc sống sẽ chẳng thể hạnh phúc.

Tuy nhiên, cũng có một số người cho rằng phụ nữ không nên đăng tải đơn ly hôn giữa hai bên lên mạng, đây là hành vi tiết lộ đời tư quá mức. Ngoài ra, một số cư dân mạng chỉ ra rằng biên bản của cảnh sát là hành hung lẫn nhau, vẫn nên đợi kết quả điều tra và thông báo chính thức.

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Người phụ nữ bị hành hung gây bức xúc. Ảnh: Internet

 

Tình trạng những người phụ nữ yếu thế bị hành hung cũng đã từng xảy ra. Tháng 6/2022, một nhóm côn đồ đánh đập phụ nữ gây chấn động. Nhóm đàn ông nắm tóc người phụ nữ đầu tiên kéo ra ngoài, đập chai và ghế liên tục vào đầu cô, trong khi cô đau đớn nằm trên vỉa hè, quần áo dính đầy máu.

Video gây sốc đến mức Tata phải nhấn tạm dừng giữa chừng. "Lập tức trong lòng tôi tràn ngập sự phẫn nộ và kinh hoàng. Tôi hoàn toàn có thể đồng cảm, thấu hiểu nỗi sợ hãi mà cô ấy phải chịu đựng trong khoảnh khắc đó. Điều này có thể xảy ra với bất cứ ai trong chúng ta", Tata thông tin trên CNN cho hay.

Theo báo South China Morning Post, nhu cầu học võ tự vệ của phụ nữ Trung Quốc tăng mạnh, nhất là sau khi 4 nữ thực khách tại một nhà hàng ở thành phố Đường Sơn, tỉnh Hà Bắc, bị một nhóm người tấn công. 

Đến thăm con sau ly hôn, người phụ nữ bị đánh đập dã man vì lí do không ngờ - Ảnh 3
Sau vụ hành hung, nhiều người đổ xô đi học võ. Ảnh: Internet

Một người phụ nữ họ Chen, học tại lớp của Liu, cho biết trước khi xảy ra vụ tấn công ở Đường Sơn, cô chưa bao giờ cảm thấy an toàn khi thường tự mình đi bộ về nhà vào đêm khuya. Sau khi xem đoạn phim, cô ấy đã thận trọng hơn và muốn học cách tự vệ.

Huấn luyện viên Tian Rong tại trung tâm dạy võ Yutthasart Muay Thai ở thành phố Thâm Quyến cho biết 15 phụ nữ đã gọi điện hỏi về các lớp học tự vệ vào buổi sáng sau khi video Đường Sơn lan truyền.

Trong khi đó, nhiều video đã xuất hiện trên mạng kể từ vụ tấn công, dạy phụ nữ các động tác tự vệ, chẳng hạn như dồn kẻ tấn công vào thế đối đầu. Song một số người đã chỉ trích xu hướng này, nói rằng ưu tiên không nên là việc dạy phụ nữ cách tự vệ, mà là giải quyết vấn đề bạo lực đối với phụ nữ.

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