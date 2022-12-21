Dấu tích gần 8,5 km của "kẻ hủy diệt ngoài hành tinh" ẩn dưới Đại Tây Dương trong 66 triệu năm đang dần lộ diện

Các nhà khoa học đã tìm thấy bằng chứng về một vụ va chạm với tiểu hành tinh khác, tuy nhiên, hành tinh này không nằm trên bề mặt. Tiểu hành tinh đã đâm xuống Đại Tây Dương, để lại một miệng núi lửa khổng lồ rộng 8,5 km dưới đáy biển. Miệng núi lửa đã được tìm thấy gần 400 mét dưới đáy biển, gần 400 km ngoài khơi bờ biển Guinea, Tây Phi.

Phát hiện của họ đã được công bố trên tạp chí Science Advance, trong đó nói rằng miệng núi lửa hình thành do va chạm theo thời gian của nhiều hành tinh tấn công hoặc do sự tan vỡ của một tiểu hành tinh "mẹ". Các nhà nghiên cứu cho biết trong bài báo: "Tác động siêu tốc của các tiểu hành tinh hoặc sao chổi lớn với Trái đất vẫn còn chưa được hiểu rõ bất chấp rủi ro mà chúng gây ra."

Mặc dù phát hiện này vẫn chưa được xác nhận, nhưng các nhà khoa học hy vọng rằng nếu họ có thể khoan sâu vào đáy biển và thu thập mẫu, họ có thể chứng minh lý thuyết về vụ va chạm của tiểu hành tinh có khả năng xảy ra cách đây 66 triệu năm, cùng khoảng thời gian với tiểu hành tinh Chicxulub va vào Trái đất và xóa sổ loài khủng long.

Các nhà nghiên cứu sử dụng mô phỏng máy tính để khám phá miệng núi lửa và tái hiện lại nguyên nhân cũng như tác động của vụ tai va chạm lớn. Mô phỏng chỉ ra rằng miệng núi lửa được hình thành do va chạm của một tiểu hành tinh có đường kính tới 400 m, đã đi xuyên qua khoảng 500-800 m nước vào thời điểm đó mà vẫn tạo ra một chiếc hố to lớn đến vậy. Với tốc độ xuyên qua 500-800 mét nước, có thể tạo ra sóng thần cao hơn một km, cũng như một trận động đất từ ​​6,5 độ Richter trở lên.

Ảnh minh họa: Internet

"Năng lượng giải phóng sẽ lớn hơn khoảng 1000 lần so với năng lượng từ vụ phun trào tháng 1 năm 2022 và sóng thần ở Tonga. Đây là những mô phỏng sơ bộ và cần được tinh chỉnh khi chúng tôi có thêm dữ liệu, nhưng chúng cung cấp những hiểu biết mới quan trọng về độ sâu đại dương có thể có trong khu vực này tại thời điểm va chạm", Tiến sĩ Veronica Bray, một nhà khoa học hành tinh tại Đại học Arizona cho biết trong một tuyên bố.

Miệng núi lửa được phát hiện bởi Tiến sĩ Uisdean Nicholson, một nhà địa chất học tại Đại học Heriot-Watt ở Edinburgh khi ông đang kiểm tra phản xạ địa chấn từ đáy biển Đại Tây Dương. Thay vì các chuỗi trầm tích phẳng trong phản xạ địa chấn, ông tìm thấy một vết lõm dài 8,5km dưới đáy biển, với những đặc điểm rất bất thường.

Ảnh minh họa: Internet

"Nó có các tính năng đặc biệt chỉ ra một tiểu hành tinh đã có va chạm. Nó có một vành nâng và một phần nâng trung tâm rất nổi bật, phù hợp với những hố va chạm lớn. Nó cũng có hình dạng giống như vật phóng bên ngoài vào miệng núi lửa, với trầm tích rất hỗn loạn kéo dài hàng chục km bên ngoài miệng núi lửa ", Tiến sĩ Uisdean Nicholson cho biết trong một tuyên bố.

Miệng hố va chạm được đặt tên là Nadir, nhà nghiên cứu khẳng định rằng các đặc điểm này không phù hợp với các quá trình hình thành miệng núi lửa khác như rút muối hay sự sụp đổ của núi lửa.

Phân tích dữ liệu địa chấn cho thấy các trầm tích do tiểu hành tinh tác động tương ứng với ranh giới Kỷ phấn trắng - Cổ sinh, tuy nhiên, vẫn chưa chắc chắn do dữ liệu địa chấn đã được phân giải. Khoảng thời gian ấy tương ứng với thời đại mà tiểu hành tinh từng quét sạch khủng long khỏi trái đất đã lao xuống.

Trong khi nhóm nghiên cứu suy đoán rằng có thể sự hình thành này là do nhiều "kẻ tấn công ngoài hành tinh" một lúc hoặc sự tan vỡ của một tiểu hành tinh "mẹ" chung. Tiến sĩ Sean Gulick, một chuyên gia về tác động tại Đại học Texas ở Austin, cho biết,"Miệng núi lửa Nadir là một khám phá vô cùng thú vị về tác động thứ hai gần với thời điểm tuyệt chủng Kỷ phấn trắng."

Theo Indiatoday