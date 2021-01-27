Cho rằng cỗ quan tài màu đỏ máu mang lại điềm gở, lão nông lập tức đốt đi. Ai ngờ sau này kết luận của một nhóm khảo cổ khiến ông tiếc phát khóc.

Mới đây, trang ETtoday đưa tin về một sự việc hy hữu xảy ra từ năm 2005, nhưng đến nay vẫn khiến dư luận Trung Quốc bàn tán xôn xao. Một ông lão nông dân ở nước này đã đào được một cỗ quan tài màu đỏ máu kỳ quặc. Sợ đây là điềm báo không tốt, ông đã lập tức đốt cháy cỗ quan tài này, ai ngờ sau đó tiếc mãi không thôi.

Lão nông đang xây nhà thì đào được cỗ quan tài màu đỏ - Ảnh: ETtoday

Cụ thể, lão nông mua một miếng đất để xây nhà. Trong lúc làm phần móng, ông phát hiện dưới lòng đất có một cỗ quan tài lớn màu đỏ. Dù nằm trong lòng đất đã lâu nhưng lớp sơn đỏ bên ngoài không hề bong tróc, giữa cỗ quan tài còn đính một chiếc gương đồng, trông vừa cao quý vừa thần bí.

Tin tức vụ việc lan truyền khắp làng, nhiều người dân tụ tập đến nhà ông để xem cỗ quan tài lạ. Theo phong tục địa phương, quan tài màu đỏ đều được gọi là "huyết quan", là một điềm gở. Ông lão đã nghe lời dân làng, châm lửa đốt cỗ quan tài để ngăn chuyện xui rủi. Tuy nhiên, ngọn lửa đã cháy lâu nhưng không thể thiêu rụi hoàn toàn cỗ quan tài màu đỏ máu. Khi lửa tắt, bên trong vẫn còn nhiều tàn tích.

Một nhóm khảo cổ đã phái người đến tìm hiểu. Hóa ra, nơi phát hiện cỗ quan tài màu đỏ máu nằm rất gần với một ngôi mộ cổ từ thời nhà Thanh. Bên trong ngôi mộ này vẫn còn chứa nhiều trang sức vàng bạc, có lẽ bọn trộm mộ vẫn chưa tìm ra nơi này.

Đặc biệt, cỗ quan tài mà lão nông tìm thấy được làm từ "Gỗ hoàng đế". Câu nói "Nước không thể thấm, côn trùng không thể làm hang" là để nói về chất lượng tuyệt đỉnh của loại gỗ này. Từ đó có thể xác định, chủ nhân của cỗ quan tài xuất thân quý tộc. Người này qua đời khi trên 80 tuổi nên quan tài được sơn màu đỏ có ý nghĩa "mừng thọ".

Cỗ quan tài có giá trị lịch sử, văn hóa lớn - Ảnh: ETtoday

Vào thời điểm đó, các chuyên gia khảo cổ đánh giá cỗ quan tài này có giá trị khoảng 500.000 NDT (khoảng 1,8 tỷ đồng theo tỷ giá hiện tại). Điều này khiến lão nông dân tiếc phát khóc nhưng mọi chuyện cũng đã quá muộn.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dang-xay-nha-thi-dao-duoc-co-quan-tai-mau-do-mau-ong-lao-so-hai-dot-di-ai-ngo-sau-nay-tiec-phat-khoc-394419.html