Cụ bà bất ngờ về nhà sau 9 ngày 'mồ yên mả đẹp' khiến chồng con rụng rời chân tay

Thế giới 26/01/2021 15:33

Cụ bà 85 tuổi bất ngờ trở về nhà khỏe mạnh sau 9 ngày được hỏa táng chôn cất.

Mirror đưa tin, bà Rogelia Blanco (85 tuổi) được thông báo đã tử vong vì nhiễm Covid-19 vào ngày 13/1 vừa qua và được tổ chức tang lễ, sau đó tiến hành hỏa táng chôn cất vào ngày hôm sau tại bệnh viện mà bà qua đời.

Trước đó, người phụ nữ này sống tại viện dưỡng lão cùng với chồng của mình. Sau khi được chẩn đoán nhiễm Covid-19, bà được đưa đến bệnh viện cách đó hơn 200km để chăm sóc điều trị.

Để tránh lây nhiễm Covid-19, gia đình của bà Rogelia không được phép tham dự đám tang. Tuy nhiên 9 ngày sau, bà Rogelia lại trở về viện dưỡng lão với trạng thái khỏe mạnh, tinh thần khá tốt khiến mọi người sợ thót tim.

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Bà Rogelia trở về nhà sau khi bệnh viện thông báo bà đã qua đời vì Covid 19 - Ảnh: 

Ông Raman Blanco (chồng bà Rogelia) cảm thấy chuyện này quá khó tin, tuy nhiên việc vợ trở về khiến ông vô cùng hạnh phúc. Sau sự việc, nhân viên viện dưỡng lão đã liên hệ với bệnh viện nơi bà Rogelia được điều trị để tìm hiểu.

Hóa ra là bệnh viện đã nhầm tên bà Rogelia với người phụ nữ điều trị cùng phòng bệnh. Sau đó người phụ nữ kia qua đời khiến ai cũng tưởng bà Rogelia đã chết. Suốt 2 tuần liền, gia đình bà Rogelia đinh ninh đã mất người thân. Còn người thân của người mất thực sự thì không hay biết gì. 

Theo truyền thông Tây Ban Nha, bệnh viện đã đưa ra lời xin lỗi đến cả 2 gia đình về sai lầm nghiêm trọng này. Họ cho biết chỉ trong thời gian ngắn đã phải tiếp nhận số lượng lớn bệnh nhân Covid-19 nên dẫn đến sai sót. Bệnh viện này cũng sẽ phải đối mặt với khoản bồi thường đáng kể sau sự việc.

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Từ khóa:   câu chuyện hy hữu bệnh nhân Covid-19 nhiễm Covid-19

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