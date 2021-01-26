Chồng đưa nhân tình về nhà, vợ chẳng những không đánh ghen mà còn hành động gây sốc khiến ai nấy thảng thốt

Thế giới 26/01/2021 14:45

Chồng đưa nhân tình về nhà nhưng vợ không nổi đóa đánh ghen, trái lại còn cứu tình địch một mạng.

Cộng đồng mạng đang lan truyền câu chuyện hy hữu về việc chồng đưa nhân tình về nhà, vợ không nổi đóa đánh ghen mà còn chủ động cứu tình địch. Theo Mirror, Derrick Robert Buford (30 tuổi) dù đã vợ con đề huề nhưng vẫn ngoại tình với một cô gái 22 tuổi trẻ trung. Tuy nhiên, gã đàn ông 30 tuổi này chẳng yêu thương gì cô nàng cho cam. Theo lời vợ gã, Derrick từng nhắn tin cho cô với nội dung: "Tôi sẽ không tha mạng cho con ả đó". "Con ả" ở đây chính là cô nhân tình kia.

Sau đó, gã đã đưa cô gái trẻ về căn hộ ở Block 4900 thuộc Đại lộ Tây Joshua, phía Đông Nam đường Rural and Ray, thành phố Chandler, bang Arizona (Mỹ). Trước đó, hai người đã xảy ra cãi vã khi Derrick đến đón cô lúc 21 giờ tối hôm đó tại Mesa. Lúc cô tình nhân trẻ giận dữ đòi về nhà, Derrick đã nổi đóa, vừa lái xe vừa đấm cô 5 cú như trời giáng. Thậm chí, gã đàn ông bạo ngược còn bóp cổ khiến cô ngạt thở.

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Chồng đưa bồ nhí về nhà, vợ không đánh ghen mà còn chủ động cứu cô nàng - Ảnh: Mirror

Đến khi vào căn hộ trên Đại lộ Tây Joshua, Derrick đứng chắn trước cửa, dí súng vào đầu bồ nhí và đe dọa: "Cô muốn chết sao?". Thấy cô gái không dám phản kháng, hắn liền đánh đập cô dã man rồi thản nhiên đi ngủ.

Nhận ra chồng đã ngủ mê mệt, người vợ mới dám đánh thức tình nhân của chồng, mở cửa cho cô gái trẻ chạy trốn rồi báo cảnh sát.

Nhận tin báo, cảnh sát Chandler đến tận nhà để bắt giữ Derrick. Tuy nhiên, gã nhất định không nhận tội, thậm chí dọa sẽ tự tử. Cơ quan chức năng đành phải sơ tán cư dân trong khu vực trước khi đàm phán với nghi phạm suốt đêm hôm đó. Đến 10 giờ sáng hôm sau, cảnh sát mới có thể bắt giữ tên này, nhưng không rõ hắn có tự nguyện về đồn hay không.

Người đàn ông vũ phu bị cáo buộc bắt cóc, cố ý gây thương tích và đe dọa tổn thương đến mạng người. Cảnh sát Chandler cho biết Derrick vẫn bị giam giữ trong lúc các công tố viên điều tra về các cáo buộc chống lại gã.

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Từ khóa:   vợ đánh ghen câu chuyện hy hữu chồng ngoại tình

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