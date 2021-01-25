Trốn chồng đi 'nhún nhảy' với nhân tình, người phụ nữ gặp chuyện kinh hoàng

Thế giới 25/01/2021 10:20

Người phụ nữ ngoại tình đã phải nhận cái kết thảm khốc sau khi trốn chồng đi "vui vẻ" với nhân tình.

Theo các trang tin địa phương, Gundumi Saya (42 tuổi) ở Nigeria đã kết hôn với 3 người vợ và có tổng cộng 14 người con. Dù vợ con đề huề nhưng Gundumi vẫn cặp kè với người yêu cũ là Hajara. 

Hajara cũng từng ly dị 2 lần và mới tái hôn gần đây. Trong suốt thời gian đó, Hajara thản nhiên qua lại với Gundumi. Mỗi khi muốn "vui vẻ" với nhau, cả hai lại lén tới bụi rậm vắng người trong làng. 

Một lần nọ, Hajara nói với chồng sẽ đi đám cưới tại một ngôi làng ở bang khác, cho nên cô ta sẽ vắng nhà vài ngày. Người chồng đồng ý cho vợ đi và không hề có nghi ngờ gì. Tuy nhiên đây chỉ là lời bịa đặt, Gundumi và Hajara lấy cớ trốn gia đình để đi qua đêm nhau. 

Thế nhưng, mọi chuyện không suôn sẻ như 2 kẻ "mèo mả gà đồng" nghĩ. Như đã trao đổi trước, cặp đôi này gặp nhau tại nhà một người bạn. Người bạn này đưa cho Gundumi và Hajara một căn phòng để qua đêm. Trước khi đi ngủ, vợ của người bạn đã cho Hajara ăn món bánh đậu phộng và bột sắn. 

Tuy nhiên, vào lúc 2 giờ sáng hôm đó, Gundumi tỉnh dậy để quan hệ với Hajara thì phát hiện người phụ nữ này đã chết. Thay vì báo cho cảnh sát, người đàn ông này lại có hành vi phi tang thi thể.

Khoảng 6 ngày sau khi bị phi tang, thi thể của người phụ nữ ngoại tình được tìm thấy. Trước đó, gia đình của Hajara đã báo cảnh sát về việc người phụ nữ này mất tích. 

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Chồng sốc nặng khi biết vợ ngoại tình - Ảnh minh họa: Internet

Qua điều tra, cảnh sát đã phát hiện Gundumi Saya có liên quan đến cái chết của nạn nhân. Khi bị bắt giữ, Gundumi thừa nhận ở cùng Hajara khi cô chết, còn lý do vì sao cô qua đời thì anh ta khăng khăng không biết. 

Theo lời khai, Gundumi sau khi phát hiện nhân tình qua đời đã hoảng hốt chạy sang phòng bạn thông báo. Người này khuyên Gundumi không nên báo cảnh sát vì làm như vậy chỉ chuốc thêm rắc rối vào người.

Cả hai đưa thi thể ra khỏi nhà và phi tang cho đến khi sự việc bị phanh phui. Gundumi liên tục khẳng định không nhúng tay vào cái chết của nạn nhân. Tuy nhiên, không biết rằng vợ của người bạn có cho chất độc gì vào món ăn mà Hajara đã ăn hay không.

Về phần chồng Hajara, anh cảm thấy sốc nặng khi biết tin vợ ngoại tình. Hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân qua đời của Hajara, tuy nhiên ai nấy đều cảm thấy cặp đôi "mèo mả gà đồng" đã nhận được cái kết xứng đáng. 

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