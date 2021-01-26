Nhan sắc cực phẩm cùng số đo 3 vòng hoàn hảo của nữ streamer khiến ai cũng phải ngoái nhìn.

Yuki Han là nữ streamer Hàn Quốc không chỉ nổi tiếng ở xứ sở kim chi mà còn tại nhiều nước châu Á khác nữa. Tuy chỉ cao 1m61 nhưng Yuki lại sở hữu số đo 3 vòng lên tới 100 - 60 -98 cực kỳ nóng bỏng.

Yuki Han bắt đầu được biết tới qua bức ảnh chụp cô nàng trên tàu điện ngầm. Nhan sắc nổi trội cùng vòng một ngoại cỡ của Yuki khiến ai cũng phải ngoái nhìn.

Yuki Han nổi lên từ bức ảnh chụp lén trên tàu điện ngầm - Ảnh: Internet

Sở hữu thân hình hoàn hảo, Yuki Han còn nổi tiếng trong nhiều lĩnh vực như hot girl, người mẫu ảnh và thậm chí là cả MC nữa. Tuy nhiên, người ta hầu như không nhớ tới khả năng của Yuki mà chỉ nhớ tới vòng một của cô nàng. Hàng loạt biệt danh ra đời như "hot girl ngực khủng", "streamer sở hữu vòng một đẹp nhất châu Á"...

Nữ streamer sở hữu cơ thể hoàn hảo - Ảnh: Internet

Thậm chí, nhiều người còn bàn tán Yuki đã đụng dao kéo nên mới có cơ thể hoàn hảo đến vậy. Đứng trước những tin đồn này, Yuki lên tiếng phản đối quyết liệt, đồng thời cho rằng đôi gò bồng đảo của mình là hoàn toàn tự nhiên. Bên cạnh nhan sắc xinh đẹp, Yuki còn gây ấn tượng với tấm bằng tốt nghiệp khoa Thiết kế truyền thông của Đai học Honggik - một trong số trường top đầu xứ Hàn.

Yuki sở hữu nhan sắc xinh đẹp... - Ảnh: Internet

... nhưng thứ gây chú ý nhất vẫn là vòng một khủng - Ảnh: Internet

Có một chút tiếc nuối cho các fan hâm mộ khi mà ở thời điểm hiện tại, cô nàng đã không còn gắn bó với nghiệp streamer hay người mẫu, đồng thời gần như không quá tích cực hoạt động trên các trang mạng xã hội. Dù đã hơn 30 tuổi nhưng mỗi lần xuất hiện, Yuki Han vẫn khiến dân tình bấn loạn theo từng chuyển động.

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