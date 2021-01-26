Sở hữu vòng một cả mét, nữ streamer khiến cộng đồng mạng 'chảy máu mũi' theo từng cử động

Thế giới 26/01/2021 07:00

Nhan sắc cực phẩm cùng số đo 3 vòng hoàn hảo của nữ streamer khiến ai cũng phải ngoái nhìn.

Yuki Han là nữ streamer Hàn Quốc không chỉ nổi tiếng ở xứ sở kim chi mà còn tại nhiều nước châu Á khác nữa. Tuy chỉ cao 1m61 nhưng Yuki lại sở hữu số đo 3 vòng lên tới 100 - 60 -98 cực kỳ nóng bỏng. 

Yuki Han bắt đầu được biết tới qua bức ảnh chụp cô nàng trên tàu điện ngầm. Nhan sắc nổi trội cùng vòng một ngoại cỡ của Yuki khiến ai cũng phải ngoái nhìn.

nu streamer 1
Yuki Han nổi lên từ bức ảnh chụp lén trên tàu điện ngầm - Ảnh: Internet

Sở hữu thân hình hoàn hảo, Yuki Han còn nổi tiếng trong nhiều lĩnh vực như hot girl, người mẫu ảnh và thậm chí là cả MC nữa. Tuy nhiên, người ta hầu như không nhớ tới khả năng của Yuki mà chỉ nhớ tới vòng một của cô nàng. Hàng loạt biệt danh ra đời như "hot girl ngực khủng", "streamer sở hữu vòng một đẹp nhất châu Á"...

nu streamer 2
Nữ streamer sở hữu cơ thể hoàn hảo - Ảnh: Internet

Thậm chí, nhiều người còn bàn tán Yuki đã đụng dao kéo nên mới có cơ thể hoàn hảo đến vậy. Đứng trước những tin đồn này, Yuki lên tiếng phản đối quyết liệt, đồng thời cho rằng đôi gò bồng đảo của mình là hoàn toàn tự nhiên. Bên cạnh nhan sắc xinh đẹp, Yuki còn gây ấn tượng với tấm bằng tốt nghiệp khoa Thiết kế truyền thông của Đai học Honggik - một trong số trường top đầu xứ Hàn.

nu streamer 3
Yuki sở hữu nhan sắc xinh đẹp... - Ảnh: Internet
nu streamer 4
... nhưng thứ gây chú ý nhất vẫn là vòng một khủng - Ảnh: Internet

Có một chút tiếc nuối cho các fan hâm mộ khi mà ở thời điểm hiện tại, cô nàng đã không còn gắn bó với nghiệp streamer hay người mẫu, đồng thời gần như không quá tích cực hoạt động trên các trang mạng xã hội. Dù đã hơn 30 tuổi nhưng mỗi lần xuất hiện, Yuki Han vẫn khiến dân tình bấn loạn theo từng chuyển động. 

Trốn chồng đi 'nhún nhảy' với nhân tình, người phụ nữ gặp chuyện kinh hoàng

Trốn chồng đi 'nhún nhảy' với nhân tình, người phụ nữ gặp chuyện kinh hoàng

Người phụ nữ ngoại tình đã phải nhận cái kết thảm khốc sau khi trốn chồng đi "vui vẻ" với nhân tình.

Xem thêm
Từ khóa:   người đẹp sexy streamer ăn mặc sexy cô gái sexy

TIN MỚI NHẤT

Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 32 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 2 phút trước
Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 32 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 42 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 47 phút trước
Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 32 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 47 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp ơn trên ban phát LỘC VÀNG, tiền tiêu chẳng hết, sự nghiệp thăng cấp vùn vụt, của nả chất đầy kho

Qua đêm nay, 3 con giáp ơn trên ban phát LỘC VÀNG, tiền tiêu chẳng hết, sự nghiệp thăng cấp vùn vụt, của nả chất đầy kho

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 32 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 42 phút trước
Nỗi bàng hoàng khi đi phát thiệp cưới lần hai và câu nói khiến cuộc tình vỡ mộng

Nỗi bàng hoàng khi đi phát thiệp cưới lần hai và câu nói khiến cuộc tình vỡ mộng

Tâm sự gia đình 6 giờ 2 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích