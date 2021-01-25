Nghi ngờ cô Liu quan hệ với người đàn ông khác, ông Zhou sát hại người tình rồi đến cảnh sát đầu thú.

Mới đây, trang ETtoday đưa tin về một vụ giết người xảy ra vào chiều 18/11/2020 trên đường Heping, thành phố Đào Viên, Đài Loan.

Theo hình ảnh trích xuất từ camera, ông Zhou (63 tuổi) và người tình là cô Liu (46 tuổi) đang đi bộ trên vỉa hè thì bất ngờ xảy ra tranh cãi.

Trong lúc không giữ được bình tĩnh, ông Zhou bất ngờ rút con dao gọt hoa quả dài 20 cm trong túi ra, đâm trực tiếp vào ngực và bụng của cô Liu. Người phụ nữ này gục ngã xuống đất ngay tại chỗ còn ông Zhou vì quá sợ hãi nên đã nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Sau đó, cô Liu được người dân bên đường phát hiện và đưa tới bệnh viện cấp cứu nhưng đã mất mạng vì vết thương quá nặng.

Camera ghi lại cảnh ông Zhou sát hại người tình - Ảnh: ETtoday

Gây án xong, ông Zhou đã lẩn trốn tại nhà mình ở quận Tam Hạp, thành phố Tân Bắc, Đài Loan. Cảnh sát thành phố Đào Viên nhanh chóng vào cuộc điều tra truy nã nghi phạm.

Biết bản thân không thể chạy thoát, cuối cùng ông Zhou đã đi tự thú tại đồn cảnh sát. Ông Zhou khai rằng mình và cô Liu đều đã có gia đình riêng nhưng lại nảy sinh tình cảm bất chính.

Thời gian gần đây, ông Zhou nghi ngờ người tình của mình có quan hệ tình cảm với người đàn ông khác dù không có bằng chứng. Tại thời điểm gây án, ông Zhou đang say rượu, cộng thêm vừa cãi vã với người tình nên đã không làm chủ được hành vi. Vốn dĩ chỉ định dạy dỗ cho cô Liu một bài học, nào ngờ lại gây ra án mạng kinh hoàng. Ông Zhou cũng tỏ vẻ vô cùng hối lỗi về hành vi của mình.

Vụ án được chuyển lên Viện kiểm sát thành phố Đào Viên giải quyết. Trong phiên tòa xét xử đầu tiên, ông Zhou vẫn biện hộ rằng mình không có ý định giết người. Tuy nhiên, tòa án cho rằng động cơ của ông Zhou rất rõ ràng, do đó ông ta phải đối mặt với mức án ít nhất 10 năm tù.

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