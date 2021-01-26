Thử thách phản cảm của nam Youtuber thu hút hơn 30 triệu lượt xem và hàng trăm ngàn ý kiến trái chiều.

Mới đây, một nam Youtuber gây bão mạng với thử thách phản cảm được thực hiện trên đường phố. Theo nội dung đoạn clip, nam Youtuber tiếp cận những cô gái xinh đẹp đang dạo phố và hỏi liệu họ có sẵn sàng cởi quần lót đang mặc để cho mình hay không. Hiển nhiên là những cô gái được hỏi lập tức nhìn nam thanh niên bằng ánh mắt sửng sốt, thậm chí còn cho rằng anh là kẻ biến thái.

Tuy nhiên, sau đó nam Youtuber đã giải thích mỗi chiếc quần lót sẽ được bán với giá 100 USD (khoảng hơn 2,3 triệu đồng) như một phần của chiến dịch gây quỹ cho các bệnh nhân ung thư cổ tử cung thì không ít người đã thay đổi thái độ. Chẳng những vui vẻ đồng ý với lời đề nghị của anh chàng Youtuber, một số người còn không do dự cởi chúng ngay giữa phố xá đông người một cách rất thoải mái.

Cô gái cởi quần lót đưa cho nam Youtuber - Ảnh: Internet

Thử thách phản cảm của nam thanh niên nhận về nhiều ý kiến trái chiều - Ảnh: Internet

Thế nhưng không phải ai cũng dễ chịu như vậy. Ở cuối video, một cô gái đã tặng anh chàng cái tát trời giáng. Cho rằng anh là kẻ biến thái, cô gái này đã nhờ một người đàn ông khá đô con gần đó tới "đàm đạo" với nam Youtuber.

Cô gái tát nam Youtuber vì cho rằng anh là kẻ biến thái - Ảnh: Internet

Ngay sau khi đăng tải, đoạn clip gây bão mạng và nhận được hơn 30 triệu lượt xem. Hầu hết mọi người đều cho rằng dù với mục đích từ thiện thì hành động của nam Youtuber vẫn khá phản cảm, đồng thời tỏ ra khá bất ngờ khi có không ít cô gái sẵn sàng làm như vậy.

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