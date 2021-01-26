Đang đi trên đường, cô gái xinh đẹp bất ngờ cởi quần lót đưa cho thanh niên lạ mặt, nguyên nhân phía sau khiến dân tình tranh cãi

Thế giới 26/01/2021 17:18

Thử thách phản cảm của nam Youtuber thu hút hơn 30 triệu lượt xem và hàng trăm ngàn ý kiến trái chiều.

Mới đây, một nam Youtuber gây bão mạng với thử thách phản cảm được thực hiện trên đường phố. Theo nội dung đoạn clip, nam Youtuber tiếp cận những cô gái xinh đẹp đang dạo phố và hỏi liệu họ có sẵn sàng cởi quần lót đang mặc để cho mình hay không. Hiển nhiên là những cô gái được hỏi lập tức nhìn nam thanh niên bằng ánh mắt sửng sốt, thậm chí còn cho rằng anh là kẻ biến thái.

Tuy nhiên, sau đó nam Youtuber đã giải thích mỗi chiếc quần lót sẽ được bán với giá 100 USD (khoảng hơn 2,3 triệu đồng) như một phần của chiến dịch gây quỹ cho các bệnh nhân ung thư cổ tử cung thì không ít người đã thay đổi thái độ. Chẳng những vui vẻ đồng ý với lời đề nghị của anh chàng Youtuber, một số người còn không do dự cởi chúng ngay giữa phố xá đông người một cách rất thoải mái.

thu thach phan cam 1
Cô gái cởi quần lót đưa cho nam Youtuber - Ảnh: Internet
thu thach phan cam 2
Thử thách phản cảm của nam thanh niên nhận về nhiều ý kiến trái chiều - Ảnh: Internet

Thế nhưng không phải ai cũng dễ chịu như vậy. Ở cuối video, một cô gái đã tặng anh chàng cái tát trời giáng. Cho rằng anh là kẻ biến thái, cô gái này đã nhờ một người đàn ông khá đô con gần đó tới "đàm đạo" với nam Youtuber.

thu thach phan cam 3
Cô gái tát nam Youtuber vì cho rằng anh là kẻ biến thái - Ảnh: Internet

Ngay sau khi đăng tải, đoạn clip gây bão mạng và nhận được hơn 30 triệu lượt xem. Hầu hết mọi người đều cho rằng dù với mục đích từ thiện thì hành động của nam Youtuber vẫn khá phản cảm, đồng thời tỏ ra khá bất ngờ khi có không ít cô gái sẵn sàng làm như vậy.

Làm nội dung ở bể bơi quá nóng bỏng, nữ streamer gợi cảm bất ngờ bị cấm kênh, fan hâm mộ phẫn nộ kêu gọi sự công bằng

Làm nội dung ở bể bơi quá nóng bỏng, nữ streamer gợi cảm bất ngờ bị cấm kênh, fan hâm mộ phẫn nộ kêu gọi sự công bằng

Dường như cô nàng streamer nhận được rất nhiều cảm tình từ phía các fan hâm mộ thì phải.

Xem thêm
Từ khóa:   hành động phản cảm clip gây bão mạng xã hội clip gây tranh cãi

TIN MỚI NHẤT

Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 30 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 0 phút trước
Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 30 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 40 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 45 phút trước
Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 30 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 45 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp ơn trên ban phát LỘC VÀNG, tiền tiêu chẳng hết, sự nghiệp thăng cấp vùn vụt, của nả chất đầy kho

Qua đêm nay, 3 con giáp ơn trên ban phát LỘC VÀNG, tiền tiêu chẳng hết, sự nghiệp thăng cấp vùn vụt, của nả chất đầy kho

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 30 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 40 phút trước
Nỗi bàng hoàng khi đi phát thiệp cưới lần hai và câu nói khiến cuộc tình vỡ mộng

Nỗi bàng hoàng khi đi phát thiệp cưới lần hai và câu nói khiến cuộc tình vỡ mộng

Tâm sự gia đình 6 giờ 0 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích