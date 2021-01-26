Hot girl nóng bỏng từng hành nghề 'gõ đầu trẻ', tiết lộ bị phụ huynh làm điều này nên sợ hãi bỏ nghề

Thế giới 26/01/2021 15:52

Tâm sự của nàng hot girl nóng bỏng khiến cộng đồng mạng bất ngờ.

Nền công nghiệp AV Nhật Bản đang trong giai đoạn đóng băng vì ảnh hưởng của dịch bệnh nhưng các tân binh xuất sắc vẫn không ngừng ra mắt. Mới đây thôi, cộng đồng mạng lại bàn tán xôn xao về Shiyueyuan - hot girl nóng bỏng sở hữu gương mặt thiên thần vừa lấn sân làm diễn viên phim người lớn. Tuy nhiên, nhan sắc và sự quyến rũ của Yueyuan lại không khiến nhiều người cảm thấy bất ngờ bằng câu chuyện "bí mật vào nghề" của cô nàng.

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Shiyueyuan sở hữu nhan sắc xinh đẹp và vòng một cực khủng - Ảnh: Internet

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Cô nàng từng là giáo viên mầm non - Ảnh: Internet

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Yueyua chia sẻ từng bị phụ huynh gạ gẫm - Ảnh: Internet

Trước đây, Yueyuan hành nghề "gõ đầu trẻ", một trong những điều phiền toái nhất lại bắt nguồn từ thân hình hoàn hảo của cô nàng. Thậm chí, một nam phụ huynh còn tìm cách tán tỉnh nàng hot girl và đeo bám không ngừng. Vì bản thân cô nàng cũng không chấp nhận những cuộc tình phóng túng nên cũng không có điều gì khuất tất xảy ra. Tuy nhiên, Shiyueyuan cũng quyết định bỏ nghề từ đây. 

Được nhiều người đánh giá cao về sự quyến rũ, Yueyuan thẳng thắn thừa nhận rất tự hào về số do vòng một của mình. Hiện tại, Yueyuan đang được kỳ vọng sẽ là thế hệ tân binh tiềm năng của "nền công nghiệp không khói", đủ sức vượt mặt những tiền bối lâu đời.

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