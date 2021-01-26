Phát hiện vợ chết lõa thể bên cạnh đàn ông lạ trong phòng tắm, chồng đau đớn khi biết nguyên nhân

Thế giới 26/01/2021 17:35

Sau tin báo mất tích, người phụ nữ U50 được phát hiện chết lõa thể trong căn nhà thuê cùng với người đàn ông lạ.

ETtoday đưa tin, tại một căn nhà thuê trên đường Hexi, huyện Liễu Nam, Liễu Châu, Quảng Tây, Trung Quốc, người dân phát hiện một người đàn ông và một người phụ nữ trung niên chết lõa thể trong nhà vệ sinh nên báo cảnh sát. 

Theo điều tra, nạn nhân nữ họ Chen (48 tuổi) còn nạn nhân nam họ Liu (44 tuổi). Người phụ nữ đã kết hôn, còn người nam vẫn chưa rõ tình trạng hôn nhân. Có mặt tại hiện trường vụ án, chồng bà Chen khóc lóc thảm thiết. 

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Phát hiện đôi nam nữ chết lõa thể trong phòng tắm - Ảnh minh họa: ETtoday 

Được biết, cách đây vài ngày, người thân báo cảnh sát về việc bà Chen mất tích. Lực lượng chức năng nhanh chóng vào cuộc điều tra, tìm kiếm tung tích người phụ nữ, cho đến khi phát hiện thi thể trong căn nhà thuê. 

Tại hiện trường, nước trong nhà vệ sinh vẫn đang mở, máy nước nóng cũng đang chạy. Theo khám nghiệm tử thi, nguyên nhân cái chết được cho là do ngộ độc khí carbon monoxide. Đôi nam nữ được cho là có mối quan hệ ngoài luồng. Hiện nguyên nhân tử vong vẫn đang được điều tra và làm rõ thêm.

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