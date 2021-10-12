Đang mây mưa với ả 'tiểu tam' trong xe ô tô bị vợ 'bắt thóp', chồng buông 1 câu khiến ai nấy lạnh lòng

Thế giới 12/10/2021 09:11

Khi biết chồng đang lén lút qua lại với nhân tình trong xe ô tô đỗ bên đường, chị vợ đã gọi hội bạn thân đi đánh ghen.

Mới đây, trên mạng xã hội Trung Quốc đang xôn xao về một vụ đánh ghen trên đường phố Hà Trạch, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Theo đó, vào đêm khuya, một chiếc xe hơi màu đen đang đỗ bên lề đường thì một nhóm gồm 3-4 người phụ nữ bất ngờ kéo đến đập cửa xe liên tục. 

Ngay trong xe có một cặp nam nữ đang làm chuyện “nhạy cảm” và người đàn ông chính là chồng của một người trong nhóm đập xe kia. Khi biết chồng có nhân tình bên ngoài, chị vợ đã kéo bạn bè tới đánh ghen, dằn mặt ả “tiểu tam”. 

Đoạn video đăng tải cho thấy, người đàn ông còn rất ít đồ trên người, về phần ả “tiểu tam” gần như khỏa thân hoàn toàn. Bị bắt quả tang trong hoàn cảnh xấu hổ như thế này, ả ta nhanh chóng lấy quần áo để che chắn lại cơ thể. Tuy nhiên, “chính thất” đâu dễ dàng tha cho “tiểu tam” như vậy.

Chị dùng hết sức kéo “tiểu tam” ra khỏi xe cho ả một trận nhớ đời, nhưng bị chồng cản lại. Anh ta còn ra sức bảo vệ nhân tình khiến người vợ vô cùng tức giận. 

danh ghen
Chồng cố bảo vệ ả tiểu tam khi vợ bắt tại trận

Lúc này, chị vợ tức giận quát lớn: “Tôi đã cho anh bao nhiêu cơ hội rồi? Cô ta không phải là một người đoan chính, anh biết không hả? Tôi đã hỏi thăm về cô ta. Cô ta chẳng khác gì làm gái cả. Anh không phải là người đàn ông đầu tiên của cô ta. Anh không phải là người thứ 10 thì cũng là người thứ 9 đấy. Tại sao anh lại si mê cô ta đến vậy? "

Sau đó, cô vợ quay sang chất vấn kẻ thứ 3: “Này người đẹp, cô làm việc tại quầy thu ngân của trung tâm mua sắm, cô họ Tạ đúng chứ? Tại sao cô lại phá hoại gia đình tôi? Cô không biết xấu hổ à?”.

Một người phụ nữ đi cùng “chính thất” cũng không nhịn nổi, bất bình mà lên tiếng: “Anh có xe, có nhà cửa, con cái đầy đủ, cuộc sống tốt như thế mà giờ anh lại nỡ lòng nào phá hoại tất cả là sao?”.

Đối mặt với lời chỉ trích của vợ và nhóm bạn, người đàn ông vẫn tỏ ra bình tĩnh lạ. Gã chồng bội bạc quả quyết: “Cô ấy mới là tình yêu đích thực của tôi. Tôi sẽ ly hôn với cô”.

Không rõ vụ việc sau đó được giải quyết như thế nào, liệu cặp vợ chồng đó có thực sự ly hôn hay không nhưng đã ngoại tình lại còn buông lời cay nghiệt của người đàn ông kia khiến cư dân mạng vô cùng phẫn nộ. 

Màn đánh ghen 'chết dần chết mòn' tàn độc của nữ đế dâm loạn nhất Trung Hoa: Chặt tay, chân tình địch ngâm rượu, sợ mèo 'vô cực' vì lý do này

Màn đánh ghen 'chết dần chết mòn' tàn độc của nữ đế dâm loạn nhất Trung Hoa: Chặt tay, chân tình địch ngâm rượu, sợ mèo 'vô cực' vì lý do này

Được xem là người đàn bà quyền lực nhất thời phong kiến, nữ đế Trung Hoa đã có màn đánh ghen khủng khiếp khiến Tiêu Thục Phi tàn đời và mất mạng sau đó.

Xem thêm
Từ khóa:   Lê Phương Anh bị đánh ghen bị đánh ghen bị đánh ghen giữa đường

TIN MỚI NHẤT

Nỗi lòng người vợ khi thấy nhúm lông mèo trên áo chồng và hành trình khám phá bí mật

Nỗi lòng người vợ khi thấy nhúm lông mèo trên áo chồng và hành trình khám phá bí mật

Tâm sự 38 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 8 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 13 phút trước
Ô tô con bất ngờ lao sang làn đường ngược chiều, đâm trực diện xe buýt khiến nhiều người bị thương

Ô tô con bất ngờ lao sang làn đường ngược chiều, đâm trực diện xe buýt khiến nhiều người bị thương

Video 1 giờ 38 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp vận trình suôn sẻ, tài lộc rực rỡ, sự nghiệp như 'ngựa phi mã' thành công

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp vận trình suôn sẻ, tài lộc rực rỡ, sự nghiệp như 'ngựa phi mã' thành công

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 51 phút trước
Tài tử 'Bộ Bộ Kinh Tâm' Ngô Kỳ Long bất ngờ tuyên bố ngừng đóng phim

Tài tử 'Bộ Bộ Kinh Tâm' Ngô Kỳ Long bất ngờ tuyên bố ngừng đóng phim

Sao quốc tế 1 giờ 53 phút trước
Vận Số Hoàng Kim, 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến vùn vụt, thu nhập tăng nhanh đến chóng mặt, gánh lộc về nhà trong tháng 9 âm lịch

Vận Số Hoàng Kim, 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến vùn vụt, thu nhập tăng nhanh đến chóng mặt, gánh lộc về nhà trong tháng 9 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 8 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 22 phút trước
'Không Thể Thay Thế' bùng nổ, liệu có lập thành tích hơn 'Đầu Xuân Tươi Sáng'?

'Không Thể Thay Thế' bùng nổ, liệu có lập thành tích hơn 'Đầu Xuân Tươi Sáng'?

Sao quốc tế 2 giờ 24 phút trước
Sofa Italia tại Nội thất Mê Linh: Dấu ấn chất liệu trong không gian hiện đại

Sofa Italia tại Nội thất Mê Linh: Dấu ấn chất liệu trong không gian hiện đại

Không gian sống 2 giờ 33 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích