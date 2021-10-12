Đang mây mưa với ả 'tiểu tam' trong xe ô tô bị vợ 'bắt thóp', chồng buông 1 câu khiến ai nấy lạnh lòng

Ngay trong xe có một cặp nam nữ đang làm chuyện “nhạy cảm” và người đàn ông chính là chồng của một người trong nhóm đập xe kia. Khi biết chồng có nhân tình bên ngoài, chị vợ đã kéo bạn bè tới đánh ghen, dằn mặt ả “tiểu tam”.

Mới đây, trên mạng xã hội Trung Quốc đang xôn xao về một vụ đánh ghen trên đường phố Hà Trạch, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Theo đó, vào đêm khuya, một chiếc xe hơi màu đen đang đỗ bên lề đường thì một nhóm gồm 3-4 người phụ nữ bất ngờ kéo đến đập cửa xe liên tục.

Chị dùng hết sức kéo “tiểu tam” ra khỏi xe cho ả một trận nhớ đời, nhưng bị chồng cản lại. Anh ta còn ra sức bảo vệ nhân tình khiến người vợ vô cùng tức giận.

Đoạn video đăng tải cho thấy, người đàn ông còn rất ít đồ trên người, về phần ả “tiểu tam” gần như khỏa thân hoàn toàn. Bị bắt quả tang trong hoàn cảnh xấu hổ như thế này, ả ta nhanh chóng lấy quần áo để che chắn lại cơ thể. Tuy nhiên, “chính thất” đâu dễ dàng tha cho “tiểu tam” như vậy.

Chồng cố bảo vệ ả tiểu tam khi vợ bắt tại trận

Lúc này, chị vợ tức giận quát lớn: “Tôi đã cho anh bao nhiêu cơ hội rồi? Cô ta không phải là một người đoan chính, anh biết không hả? Tôi đã hỏi thăm về cô ta. Cô ta chẳng khác gì làm gái cả. Anh không phải là người đàn ông đầu tiên của cô ta. Anh không phải là người thứ 10 thì cũng là người thứ 9 đấy. Tại sao anh lại si mê cô ta đến vậy? "

Sau đó, cô vợ quay sang chất vấn kẻ thứ 3: “Này người đẹp, cô làm việc tại quầy thu ngân của trung tâm mua sắm, cô họ Tạ đúng chứ? Tại sao cô lại phá hoại gia đình tôi? Cô không biết xấu hổ à?”.

Một người phụ nữ đi cùng “chính thất” cũng không nhịn nổi, bất bình mà lên tiếng: “Anh có xe, có nhà cửa, con cái đầy đủ, cuộc sống tốt như thế mà giờ anh lại nỡ lòng nào phá hoại tất cả là sao?”.

Đối mặt với lời chỉ trích của vợ và nhóm bạn, người đàn ông vẫn tỏ ra bình tĩnh lạ. Gã chồng bội bạc quả quyết: “Cô ấy mới là tình yêu đích thực của tôi. Tôi sẽ ly hôn với cô”.

Không rõ vụ việc sau đó được giải quyết như thế nào, liệu cặp vợ chồng đó có thực sự ly hôn hay không nhưng đã ngoại tình lại còn buông lời cay nghiệt của người đàn ông kia khiến cư dân mạng vô cùng phẫn nộ.