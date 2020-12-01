Đang đi trên đường, 3 hot girl bị 2 thanh niên hất cả xô phân và nước tiểu vào người, nguyên nhân khiến ai nấy không dám tin

Ban đầu, ai cũng tưởng 3 cô gái xinh đẹp và 2 nam thanh niên có mâu thuẫn từ trước nên mới xảy ra vụ tạt chất thải. Không ngờ nguyên nhân phía sau khiến ai nấy càng phẫn nộ hơn.

Ganzhou Evening News đưa tin, sự việc hy hữu xảy ra tại tỉnh Giang Tây, Trung Quốc. Ngày 20/11 vừa qua, cảnh sát địa phương nhận được tin báo một nhóm cô gái trẻ đang đi trên đường thì bị 2 nam thanh niên tạt chất thải. Theo hình ảnh do camera ghi lại, 2 nghi phạm đi xe đạp điện áp sát 3 cô gái rồi gây án. Các nạn nhân bị sốc nặng, đứng như trời trồng tại chỗ không dám di chuyển.

3 cô gái đang đi trên đường thì bị 2 nam thanh niên tạt chất thải - Ảnh: Boiling Point News

Gây án xong, 2 nghi phạm phóng xe đạp điện bỏ trốn - Ảnh: Boiling Point News

Nhận tin báo, cảnh sát nhanh chóng vào cuộc điều tra, trích xuất camera xung quanh hiện trường và bắt giữ hai nghi phạm họ Ji và họ Lu. Sau nhiều lần quanh co chối tội, hai nam thanh niên thừa nhận tạt chất thải vào các cô gái trên đường. Ban đầu, ai cũng tưởng 2 tên này và các nạn nhân có xích mích từ trước nên ra tay trả thù, không ngờ nguyên nhân thực sự khiến ai nấy không dám tin.

Ji và Lu khai đang làm công nhân trong một xưởng sản xuất nội thất. Do không có bạn gái, 2 thanh niên cảm thấy quá buồn chán nên quyết định "trả thù đời" bằng cách làm bẩn thỉu trên. Cả hai chọn đại mục tiêu trên đường rồi ra tay chứ không có mâu thuẫn gì với các nạn nhân cả. Hiện 2 nghi phạm đang bị tạm giữ để điều tra về hành vi gây rối và làm nhục người khác.

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