Cuộc sống không ai ngờ tới của ‘thiếu gia xấu xí’ sau 3 năm gây ‘bão’ mạng xã hội

Thế giới 27/11/2018 16:03

Cách đây 3 năm, một thiếu gia có ngoại hình kém sắc tên Trần Sơn khiến cộng đồng mạng xôn xao vì liên tục khoe siêu xe đắt tiền và dàn bạn gái hot girl trên trang cá nhân.

Sau 3 năm "mất tích", mới đây vị thiếu gia này tiếp tục khiến cư dân mạng "dậy sóng" khi tiết lộ đang ở một vùng quê, sống cùng một cô gái xinh đẹp.

Cuộc sống không ai ngờ tới của ‘thiếu gia xấu xí’ sau 3 năm gây ‘bão’ mạng xã hội - Ảnh 1
Trần Sơn bị cộng đồng mạng chê cười vì ngoại hình không mấy ưa nhìn - Ảnh: Internet

Hồi tháng 4/2015, vị thiếu gia Trần Sơn (sinh năm 1993) bị cộng đồng mạng gọi là “quái vật xấu xí”, “đại gia xấu xí” hay “người ngoài hành tinh” vì có ngoại hình kém sắc. Tuy gọi anh bằng những cái tên khó nghe nhưng hầu hết mọi người đều không khỏi ngưỡng mộ, ghen tỵ với vị thiếu gia này. Bởi ngoài bộ sưu tập siêu xe đắt tiền, anh còn liên tục khoe ảnh bạn gái xinh đẹp.

Cuộc sống không ai ngờ tới của ‘thiếu gia xấu xí’ sau 3 năm gây ‘bão’ mạng xã hội - Ảnh 2
Thiếu gia giàu có thường xuyên khoe sự giàu có trên mạng xã hội - Ảnh: Internet

Một số người cho rằng Trần Sơn là con trai của một tổng giám đốc công ty vàng bạc, trang sức có gia tài khủng. Tuy nhiên không ít cư dân mạng lên tiếng chỉ trích thanh niên này vì cho rằng anh đang lừa dối cộng đồng mạng để bán hàng online.

Cuộc sống không ai ngờ tới của ‘thiếu gia xấu xí’ sau 3 năm gây ‘bão’ mạng xã hội - Ảnh 3
Vị thiếu gia này sở hữu nhiều siêu xe khiến người khác không khỏi ước ao - Ảnh: Internet

Trước tin đồn đó, Trần Sơn đã lên tiếng đáp trả gay gắt, cho rằng bản thân không cần sự thông cảm hay đồng tình của bất kỳ ai. Anh cho rằng, mình đăng ảnh lên mạng là vì muốn mọi người vui vẻ.

Cuộc sống không ai ngờ tới của ‘thiếu gia xấu xí’ sau 3 năm gây ‘bão’ mạng xã hội - Ảnh 4
Dù giàu có nhưng Trần Sơn mắc căn bệnh thiếu máu Địa Trung Hải, được bác sĩ dự đoán không sống nổi đến khi trưởng thành - Ảnh: Internet

Được biết Trần Sơn tên thật là Lưu Tiểu Hùng, đến từ Quảng Đông (Trung Quốc). Theo chia sẻ trên mạng xã hội thì anh bị bệnh thiếu máu Địa Trung Hải (hay còn gọi là hội chứng thalassenmia). Để duy trì mạng sống, cứ cách vài ngày anh lại phải truyền máu một lần. Sau đó, những thông tin liên quan đến vị thiếu gia này cũng dần lắng xuống.

Cuộc sống không ai ngờ tới của ‘thiếu gia xấu xí’ sau 3 năm gây ‘bão’ mạng xã hội - Ảnh 5

Cuộc sống không ai ngờ tới của ‘thiếu gia xấu xí’ sau 3 năm gây ‘bão’ mạng xã hội - Ảnh 6

Cuộc sống không ai ngờ tới của ‘thiếu gia xấu xí’ sau 3 năm gây ‘bão’ mạng xã hội - Ảnh 7
Trước đây, vị thiếu gia trẻ tuổi này không ngừng chia sẻ hình ảnh cặp kè bên các hot girl xinh đẹp. Tuy nhiên, giờ đây anh đã về sinh sống ở một vùng quê - Ảnh: Internet

Sau vài năm im lặng, hiện tại Trần Sơn đã chuyển về một vùng quê sinh sống cùng một cô gái xinh đẹp. Cộng đồng mạng vẫn rất tò mò về gia thế của vị thiếu gia này. Họ không biết liệu anh ta giàu thật hay chỉ là lừa đảo câu like. 

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