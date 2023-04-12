Cứ tưởng thừa cân, người phụ nữ 20 tuổi bất ngờ phát hiện có khối u lên đến 47kg trong bụng

Thế giới 12/04/2023 16:30

Một khối u nặng khoảng 47 kg được tìm thấy trong dạ dày của một phụ nữ 20 tuổi, cô chỉ nghĩ mình bụng to, béo bụng là do thừa cân.

Vào ngày 5/4 (giờ địa phương), ấn phẩm tin tức toàn cầu American Insiders đã đưa tin về câu chuyện của Allison Fisher (20 tuổi), sống ở Florida, Hoa Kỳ. Bụng của Allison phình to đến mức bạn bè của cô từ lớp 5 đã hỏi cô rằng liệu cô có đang mang thai hay không. Allison nói: “Mình không thể nằm xuống vì nội tạng của tôi bị chèn ép và nó sắp vỡ ra. Dạ dày của mình cứng như đá”.

Sau đó, khi Allison 17 tuổi, có điều gì đó không ổn xảy ra với cơ thể của cô. Các triệu chứng của kinh nguyệt xuất hiện trong suốt cả năm. Dù vậy, cô vẫn không đến bệnh viện. Allison cho biết: "Từ khi còn là một cô bé, mỗi lần đến bệnh viện, tôi đều được bác sĩ cho biết tất cả những điều này xảy ra là do cân nặng của mình. Tôi rất sợ gặp bác sĩ". 

Cứ tưởng thừa cân, người phụ nữ 20 tuổi bất ngờ phát hiện có khối u lên đến 47kg trong bụng - Ảnh 1
Ảnh: Insider

Thậm chí sau đó, bụng của Allison còn phình to hơn. “Bụng tôi sưng to đến nỗi tôi không thể đứng quá năm phút, tôi không thể lái xe”, Allison nói. Tuy nhiên, được biết cô tránh đến bệnh viện vì đang trong thời gian xảy ra đại dịch covid-19.

Allison quyết định đến bệnh viện khi mẹ cô được chẩn đoán mắc bệnh ung thư vào năm 2021. Cô nói rằng cô cảm thấy mình không nên bỏ qua các vấn đề sức khỏe sau khi chứng kiến ​​mẹ mình vượt qua căn bệnh ung thư.

Cuối cùng, vào tháng 11 năm ngoái, Alison đã đến bệnh viện lần đầu tiên sau nhiều năm. Kết quả kiểm tra, Allison phát hiện có một khối u trên buồng trứng, kích thước chiều rộng và chiều dài khoảng 50 cm và nặng khoảng 47 kg. Ca phẫu thuật để loại bỏ khối u đã kết thúc thành công. Bác sĩ Martin Martino, người thực hiện ca phẫu thuật cho biết, khối u đã phát triển kể từ khi Allison rụng trứng lần đầu tiên.

Allison cho biết: "Tôi cảm thấy nhẹ nhõm vì ca phẫu thuật đã kết thúc. Tôi cảm thấy như mình có cơ hội thứ hai trong đời. Tôi có thể nhìn thấy đôi chân của mình một lần nữa. Tôi đã không làm điều đó trong nhiều năm rồi. Bây giờ tôi có thể sống như một con người. Cân nặng của tôi cũng trở nên nhẹ hơn rất nhiều”, cô nói. Trong khi đó, Allison có dự định học đại học sau khi phẫu thuật giảm cân.

Theo Chosun Ilbo

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