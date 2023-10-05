Cụ bà 80 tuổi sống cả đời với cây kim 3cm cắm vào đầu, nỗi buồn trỗi dậy từ đau thương của quá khứ

Mới đây, một cụ bà 80 tuổi được bác sĩ phát hiện có cây kim đâm vào não khi chụp cắt lớp vi tính (CT) tại bệnh viện.

Tờ The Guardian đưa tin ngày 4/10 (giờ địa phương) tiết lộ rằng một cụ bà 80 tuổi ở Nga đã phải sống chung với một cây kim dài 3cm cắm xuyên qua đầu.

Cụ bà này sống ở miền Đông nước Nga mới đây được bác sĩ phát hiện có kim đâm vào não khi chụp cắt lớp vi tính (CT) tại bệnh viện.

Chiếc kim xuyên qua thùy đỉnh trái của bà cụ nhưng được xác định không gây nguy hiểm đáng kể đến tính mạng. Vì thế, các bác sĩ quyết định không thực hiện việc can thiệp để lấy kim, nhằm tránh xảy ra biến chứng không mong muốn.

Các bác sĩ đã phát hiện ra chiếc kim khi chụp CT. Ảnh: JohnnyGreig/Getty

Theo kết luận của giới hữu trách Nga, cho rằng không ai khác chính là cha mẹ bà cụ đã đâm kim vào đầu của bà. Cơ quan Y tế khu vực Sakhalin cho biết có vẻ như cha mẹ của bà cụ đã đâm một cây kim vào đầu bà nhằm mục đích giết bà ngay sau khi bà được sinh ra.

Trong một tuyên bố đưa ra ngày hôm nay, Cơ quan Y tế khu vực Sakhalin cho biết: "Trong Thế chiến thứ hai, do nạn đói nghiêm trọng, trẻ em thường bị cha mẹ giết hại khi mới sinh ra" và "Cụ bà này đã phải chịu đựng điều này ngay sau khi sinh ra, nhưng vẫn sống sót. Dù vậy bà phải sống chung với cây kim tiêm suốt đời”.

Cơ quan y tế địa phương cho hay cụ bà chưa bao giờ xảy ra tình trạng nhức đầu và mạng sống đến nay vẫn chưa bị đẩy vào tình trạng nguy hiểm và cho biết: “Nhân viên y tế sẽ theo dõi tình trạng sức khỏe của bà định kỳ”.

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