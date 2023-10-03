Cụ bà 104 tuổi nhảy dù lập kỷ lục Guinness

Bà Hoffner quyết định thực hiện cú nhảy dù cùng một chuyên gia ở độ cao 13.500 feet (khoảng 4.100m) trên một chiếc máy bay nhỏ, hạ cánh xuống mặt đất khoảng 7 phút sau đó.

Bà Dorothy Hoffner (104 tuổi), sống ở thành phố Chicago, tiểu bang Illinois (Mỹ), đã hoàn thành thành công cú nhảy dù lần thứ hai vào ngày Chủ nhật vừa qua (1/10) tại Skydive Chicago ở Ottawa, cách Chicago khoảng 140 km về phía tây nam và đang chờ để được ghi tên vào kỷ lục Guinness thế giới.

Vào Chủ nhật này, bà để lại chiếc xe tập đi của mình ngay gần máy bay và được giúp đỡ bước lên các bậc thang để cùng những người khác đang chờ bên trong để nhảy dù.

Bà Hoffner đã thử nhảy dù lần đầu tiên trong đời khi đã 100 tuổi. Khi lần đầu tiên nhảy dù, bà cho biết mình đã bị đẩy ra khỏi máy bay. Nhưng lần thứ hai này, bà rất tự tin khi chia sẻ: "Lúc đó, tôi đã bị một chuyên gia đẩy và bị ngã. Lần này, tôi sẽ chủ động nhảy".

Tờ Chicago Tribune đưa tin bà Hoffner có vẻ mặt bình tĩnh và tự tin khi nhảy ra khỏi máy bay, giữ chặt dây an toàn quanh vai và mái tóc trắng tung bay trong gió với vẻ đầy phấn khích.

Khi tiếp đất, bà nhấc chân nhẹ nhàng và hạ cánh an toàn. Bà cũng nhận được sự cổ vũ, vỗ tay từ những người tập trung gần bãi đáp.

Hoffner chia sẻ với những người có thiện chí: "Tuổi tác chỉ là một con số. Không bao giờ là quá muộn để đạt được ước mơ của bạn".

Cụ bà 104 tuổi đến từ Chicago (Mỹ) nỗ lực trở thành vận động viên nhảy dù cao tuổi nhất thế giới - Ảnh: AP

Khi được hỏi cảm thấy thế nào, bà trả lời: "Thật tuyệt vời. Cảm giác thật tuyệt khi được lơ lửng trên bầu trời. Mọi thứ đều vui vẻ và tuyệt vời. Không thể tuyệt vời hơn được nữa". Bà cũng cho biết thêm: “Lần tới, tôi muốn thử lần đầu tiên chơi khinh khí cầu".

Kỷ lục Guinness thế giới hiện tại cho "Người nhảy dù lớn tuổi nhất" vẫn được thiết lập bởi một cụ bà Thụy Điển 103 tuổi vào tháng 5/2022.

Bà Hoffner sẽ tròn 105 tuổi vào tháng 12/2023 và Skydive Chicago thông báo rằng họ đang tìm cách để bà được chứng nhận ghi tên vào kỷ lục Guinness thế giới. Nhưng phải mất thời gian để nhận được chứng nhận chính thức từ tổ chức Kỷ lục Guinness.

Thử thách của bà Hoffner ban đầu được lên kế hoạch vào đầu tháng 9, nhưng đã bị trì hoãn ba lần do thời tiết xấu.

Cụ bà 104 tuổi đến từ Chicago (Mỹ) nỗ lực trở thành vận động viên nhảy dù cao tuổi nhất thế giới - Ảnh: AP

Trước khi thực hiện thử thách, bà Hoffner cho biết: "Tôi quan tâm đến 'trải nghiệm từ trên trời xuống đất một cách yên bình' hơn là lập kỷ lục mới".

Bà nói: “Khi tôi 100 tuổi, lần đầu tiên tôi thử nhảy dù cùng một người bạn để giải trí, và nó đã trở thành một trong những trải nghiệm tuyệt vời nhất trong cuộc đời tôi. Cảm giác nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất từ bầu trời trong lành thật tuyệt, ai cũng nên thử ít nhất một lần trong đời".

Bà Hoffner là người gốc Chicago, làm nhân viên điều hành cho Công ty Điện thoại Illinois Bell, một công ty viễn thông, và sống độc thân.

Bà mỉm cười nói: “Không có chồng hay con cái để chăm sóc có thể là lý do chính khiến tôi sống lâu. Bí quyết thực sự để sống lâu và khỏe mạnh dường như là niềm vui. Tôi đã sống tốt mà không gặp phải bất kỳ vấn đề nào quá lớn đến mức nhàm chán".

Bà nói thêm: “Tôi không phải là kiểu người tìm kiếm sự phiêu lưu trong suốt cuộc đời mình. Tôi hài lòng khi thỉnh thoảng đi ăn ngoài với hai hoặc ba người bạn, đi đến công viên và đi du lịch nước ngoài. Những ngày này, tôi dành phần đời còn lại của mình để nói chuyện điện thoại và thỉnh thoảng dùng bữa với những đứa cháu mà tôi gặp trên khắp đất nước”.