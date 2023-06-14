Ngày 12/6 (giờ địa phương), kênh truyền hình C5N Argentina đưa tin, bà Bella Montoya (76 tuổi) được các bác sĩ xác định đã chết tại một bệnh viện đa khoa ở thành phố Babaoyo, Los Rios, Ecuador, vào khoảng 9 giờ sáng ngày 9/6 (giờ địa phương). Nguyên nhân cái chết được thông báo là bà bị ngừng tim do đột quỵ. Do đó, gia đình tổ chức tang lễ cho bà chỉ 4 tiếng đồng hồ sau khi được công bố bà đã qua đời.

Tuy nhiên, giữa lúc tang lễ đang diễn ra trong không khí trang nghiêm, nhiều người nghe thấy tiếng "cốc cốc" từ đâu đó vang lên. Người thân của bà phát hiện âm thanh dần rõ hơn từ quan tài nơi đặt thi thể của bà. Gia đình mở nắp quan tài để kiểm tra thì phát hiện bà Montoya đang thở hổn hển bên trong.

Bà Bella Montoya (76 tuổi, Ecuador), đã tỉnh dậy giữa lúc đang diễn ra tang lễ của chính mình - Ảnh: Twitter/@AlertaMundial2

Chỉ khoảng 5 giờ sau khi bà Montoya được bác sĩ xác định đã chết và "sống lại" tại lễ tang của chính bà, Gilberto Barbera - con trai của bà Montoya - cho biết: "Mẹ tôi đang lẩy bẩy đập vào quan tài bằng bàn tay trái run rẩy của mình. Bà mở mắt và há miệng để cố gắng thở". Sau đó, gia đình chầm chậm đưa bà ra khỏi quan tài.

Đoạn video về vụ việc xảy ra vào thời điểm đó ngay lập tức lan truyền chóng mặt trên nhiều nền tảng mạng xã hội. Video nhanh chóng trở thành một chủ đề nóng, đạt khoảng 150.000 lượt xem trong một ngày trên nền tảng Twitter.

Gia đình đưa bà ra khỏi quan tài và chuyển bà đến bệnh viện để kiểm tra lại tình trạng sức khỏe - Ảnh: Twitter/@AlertaMundial2

Truyền thông địa phương cho biết bà Montoya đã được đưa trở lại bệnh viện để kiểm tra chi tiết. Hiện tại, được biết nhịp tim của bà đã đối ổn định. Chính quyền địa phương đang điều tra nguyên nhân chính xác của việc bệnh viện cấp nhầm giấy chứng tử. Con trai bà cho biết: "Hiện tại, tôi chỉ mong sức khỏe của mẹ tôi được cải thiện. Tôi thật lòng mong rằng bà sẽ sống và ở bên cạnh chúng tôi".