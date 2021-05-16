Sống lại sau khi ‘chết vài phút’ vì Covid-19, thợ sửa xe kể lại hành trình đi xuống ‘địa ngục’ nhưng đã kịp ‘quay đầu’

Thế giới 16/05/2021 09:42

Một thợ sửa xe tên Norberto ở Argentina đã phải "trải nghiệm cái chết cận kề" và thậm chí còn "chết trong vài phút" vì Covid-19 trước khi được các bác sĩ giành giật mạng sống từ tay tử thần.

Thợ sửa xe hơi 64 tuổi tên Norberto ở thành phố Pergamino, Argentina. Ông cho biết, ông từng nhập viện một lần vì căn bệnh Covid-19, nhưng đã được xuất viện. Tuy nhiên, sau đó ông nhanh chóng trở lại căn bệnh này với một cơn sốt cao và phải nhập viện lần nữa, lần này là hơn một tháng.

Norberto cho biết, ông nhiễm coronavirus khi đang làm việc tại xưởng xe của mình. Ông nói thêm rằng mình chỉ ở nhà hoặc chỗ làm kể từ tháng 3 năm 2020 và ông đã cẩn thận tuân theo tất cả các quy tắc. Tuy nhiên, căn bệnh dữ đã không bỏ qua ông.

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Norberto đã 'chết trong vài phút' trước khi được bác sĩ giành giật mạng sống từ tay tử thần 

Norberto nói rằng cùng với những bệnh nhân Covid-19 khác, ông được điều trị bằng huyết tương. Và thật hãi hùng, chỉ trong 2 ngày đầu tiên nhập viện, 2 người nằm cùng phòng với ông đã lần lượt chết vì Covid-19. Ông nói: "Một người chết vào thứ Sáu, một người khác chết vào thứ Bảy. Bây giờ đến lượt tôi, tôi đoán vậy". 

Không lâu sau đó, bệnh tình Norberto cũng trở nên nghiêm trọng hơn khi ông bị viêm phổi 2 bên buộc các bác sĩ phải đưa ông vào trạng thái hôn mê và đặt nội khí quản. Ông cho biết, các bác sĩ từng nói với gia đình là tình hình của ông rất tồi tệ và điều duy nhất cần làm là cầu nguyện. 

Một ngày nọ, khi nằm một mình trong khu Covid-19 lúc bệnh tình đã rất nặng, Norberto nói rằng ông bắt đầu nói chuyện với chính mình và bắt đầu đếm nhịp tim, nhịp tim của ông cứ chậm dần cho đến khi "nó kêu 'tích tắc' và không còn gì nữa".

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Norberto cho biết, trải nghiệm cái chết cận kề là 'điều bạn sẽ không tin' nhưng nó là sự thật

Ông nói thêm: "Tôi đã nghe nhiều người nói rằng có một ánh sáng ở cuối đường hầm… Tôi cũng thấy điều tương tự. Những gì tôi đã nghe rất nhiều lần trên tivi, tôi đã thấy điều tương tự".

"Đó là điều bạn sẽ không tin, nhưng nó là như vậy. Và nó không phải là những gì bạn nghĩ sẽ xảy ra. Nó rất sốc".

Đáng chú ý, Norberto từng nói với các nguồn tin địa phương rằng ông đã chết trong "vài phút" trước khi các bác sĩ đã bằng một cách "kỳ diệu" nào đó đưa ông quay trở lại cuộc sống.

Norberto đã trải qua ba cuộc phẫu thuật trong ba đến bốn tháng nằm viện, điều này khiến ông yếu hơn và giảm khả năng vận động. Sau khi trở về từ cõi chết, Norberto được xuất viện vài ngày sau đó và được người thân chăm sóc tại nhà riêng trong hai tháng. Đồng thời, Norberto đang cố gắng khỏe lại trong thời gian chờ tiêm vắc xin.

 

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