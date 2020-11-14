Cụ bà 67 tuổi thụ thai tự nhiên, sinh con gái cho chồng 68 tuổi bây giờ ra sao?

Mới đây, trang Sina chia sẻ những hình ảnh mới nhất của cặp vợ chồng già và cô con gái nhỏ thu hút sự chú ý của đông đảo dân mạng. Được biết, bé gái tên Tianci, nghĩa là "trời ban".

Tháng 10/2019, bà Tian (67 tuổi) ở Sơn Đông, Trung Quốc khiến giới y học chấn động khi sinh con gái cho chồng 68 tuổi. Ở độ tuổi mà cơ hội sinh đẻ gần như bằng 0, bà Tian lại có thể thụ thai tự nhiên và sinh con khỏe mạnh khiến ai nấy vô cùng bất ngờ.

"Tôi tuy lớn tuổi nhưng lại có thể sinh một cô con gái vừa thông minh vừa khỏe mạnh. Điều này rất đáng tự hào. Có gì mà phải xấu hổ chứ", ông Huang chia sẻ.

Ông Huang (chồng bà Tian) cho biết con gái đến với hai vợ chồng là hoàn toàn tự nhiên, không hề có sự cưỡng cầu nào. Việc sinh con khi đã lớn tuổi nhận về nhiều ý kiến trái chiều từ gia đình và người xung quanh. Tuy nhiên ông Huang cho biết hai vợ chồng không hề hối hận với quyết định của mình.

Hai vợ chồng trẻ trung, năng động hơn từ khi sinh con - Ảnh: Sina

Hiện Tianci đã tròn 1 tuổi, rất ngoan ngoãn, đáng yêu và là niềm tự hào của ba mẹ. Hàng ngày, ông Huang dậy từ 6 giờ sáng, pha sữa cho con bú rồi đi chợ mua đồ về cho vợ làm bữa sáng. Vì sợ thuốc bảo vệ thực vật trong rau không tốt cho con gái, người đàn ông 69 tuổi tự trồng một ít rau trong khu vườn nhỏ của mình, sau đó xay nhỏ chung với thịt và các nguyên liệu khác để nấu súp cho con gái ăn.

Cuộc sống của đôi vợ chồng già tuy bận rộn nhưng vô cùng thú vị. Từ ngày có con gái, đôi vợ chồng thường xuyên cập nhật hình ảnh của con lên mạng xã hội để bạn bè và những người quan tâm đến cô bé được biết.

Cuộc sống của gia đình nhỏ khiến ai nấy ngưỡng mộ - Ảnh: Sina

Nhiều người cũng nhận xét ông Huang và bà Tian trở nên trẻ trung, năng động hơn rất nhiều từ khi có con. Trước khi về hưu, ông Huang từng là một luật sư có tiếng. Để tăng thêm thu nhập và mang đến cho con cuộc sống tốt nhất, người cha này đã nhận làm cố vấn cho một văn phòng luật.

Năm 2015, bà Tian được chẩn đoán bị chứng huyết ứ. Bà đã uống thuốc bổ một thời gian dài. Đến năm 2018, bà Tian bị bệnh nhồi máu não. Trong quá trình điều trị tại bệnh viện, bà đã dùng một số loại thuốc thúc đẩy lưu thông máu và loại bỏ ứ máu. Uống thuốc không bao lâu thì bà bỗng có kinh nguyệt sau một thời gian dài mãn kinh.

Đôi vợ chồng lớn tuổi từng gây chấn động khi sinh con tự nhiên - Ảnh: Sina

Tháng 1/2019, bà Tian cảm thấy khó chịu trong người nên đã đến bệnh viện kiểm tra. Bà hoàn toàn sững sờ khi nghe bác sĩ thông báo mình đã mang thai.

Do tuổi đã cao nên bà Tian định bỏ thai. Tuy nhiên người chồng khăng khăng muốn giữ đứa bé, cộng thêm các bác sĩ nói sức khỏe của bà khá tốt nên bà đã quyết định giữ lại đứa bé. Sang đến tuần thứ 36 của thai kỳ, các bác sĩ quyết định cho bà Tian sinh mổ để tránh rủi ro vì bà bị bệnh huyết áp cao.

Quyết định của cặp vợ chồng khiến con gái và con trai của họ phản đối, cắt đứt liên lạc với bố mẹ - Ảnh: Sina

Thiên thần nhỏ chào đời trong sự hạnh phúc vô bờ của cặp vợ chồng ngót nghét 70 tuổi. Gia đình 3 người này khiến hàng xóm vô cùng ngưỡng mộ.

Việc cụ bà 67 tuổi sinh con thu hút sự quan tâm cực lớn từ dư luận địa phương. Bà Tian đã trở thành người phụ nữ lớn tuổi nhất sinh con tự nhiên ở Trung Quốc.