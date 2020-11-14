Cụ bà 67 tuổi thụ thai tự nhiên, sinh con gái cho chồng 68 tuổi bây giờ ra sao?

Thế giới 14/11/2020 18:05

Cụ bà 67 tuổi sinh con tự nhiên khiến giới y học sững sờ. Sau 1 năm, rất nhiều người tò mò về cuộc sống của cặp vợ chồng già và cô con gái nhỏ.

Tháng 10/2019, bà Tian (67 tuổi) ở Sơn Đông, Trung Quốc khiến giới y học chấn động khi sinh con gái cho chồng 68 tuổi. Ở độ tuổi mà cơ hội sinh đẻ gần như bằng 0, bà Tian lại có thể thụ thai tự nhiên và sinh con khỏe mạnh khiến ai nấy vô cùng bất ngờ. 

Mới đây, trang Sina chia sẻ những hình ảnh mới nhất của cặp vợ chồng già và cô con gái nhỏ thu hút sự chú ý của đông đảo dân mạng. Được biết, bé gái tên Tianci, nghĩa là "trời ban". 

cu ba 67 tuoi sinh con 1
Cụ ông 69 tuổi rất tự hào về cô con gái kháu khỉnh - Ảnh: Sina

Ông Huang (chồng bà Tian) cho biết con gái đến với hai vợ chồng là hoàn toàn tự nhiên, không hề có sự cưỡng cầu nào. Việc sinh con khi đã lớn tuổi nhận về nhiều ý kiến trái chiều từ gia đình và người xung quanh. Tuy nhiên ông Huang cho biết hai vợ chồng không hề hối hận với quyết định của mình.

"Tôi tuy lớn tuổi nhưng lại có thể sinh một cô con gái vừa thông minh vừa khỏe mạnh. Điều này rất đáng tự hào. Có gì mà phải xấu hổ chứ", ông Huang chia sẻ. 

cu ba 67 tuoi sinh con 2
Hai vợ chồng trẻ trung, năng động hơn từ khi sinh con - Ảnh: Sina

Hiện Tianci đã tròn 1 tuổi, rất ngoan ngoãn, đáng yêu và là niềm tự hào của ba mẹ. Hàng ngày, ông Huang dậy từ 6 giờ sáng, pha sữa cho con bú rồi đi chợ mua đồ về cho vợ làm bữa sáng. Vì sợ thuốc bảo vệ thực vật trong rau không tốt cho con gái, người đàn ông 69 tuổi tự trồng một ít rau trong khu vườn nhỏ của mình, sau đó xay nhỏ chung với thịt và các nguyên liệu khác để nấu súp cho con gái ăn.

Cuộc sống của đôi vợ chồng già tuy bận rộn nhưng vô cùng thú vị. Từ ngày có con gái, đôi vợ chồng thường xuyên cập nhật hình ảnh của con lên mạng xã hội để bạn bè và những người quan tâm đến cô bé được biết.

cu ba 67 tuoi sinh con 3
Cuộc sống của gia đình nhỏ khiến ai nấy ngưỡng mộ - Ảnh: Sina

Nhiều người cũng nhận xét ông Huang và bà Tian trở nên trẻ trung, năng động hơn rất nhiều từ khi có con. Trước khi về hưu, ông Huang từng là một luật sư có tiếng. Để tăng thêm thu nhập và mang đến cho con cuộc sống tốt nhất, người cha này đã nhận làm cố vấn cho một văn phòng luật.

Năm 2015, bà Tian được chẩn đoán bị chứng huyết ứ. Bà đã uống thuốc bổ một thời gian dài. Đến năm 2018, bà Tian bị bệnh nhồi máu não. Trong quá trình điều trị tại bệnh viện, bà đã dùng một số loại thuốc thúc đẩy lưu thông máu và loại bỏ ứ máu. Uống thuốc không bao lâu thì bà bỗng có kinh nguyệt sau một thời gian dài mãn kinh.

cu ba 67 tuoi sinh con 4
Đôi vợ chồng lớn tuổi từng gây chấn động khi sinh con tự nhiên - Ảnh: Sina

Tháng 1/2019, bà Tian cảm thấy khó chịu trong người nên đã đến bệnh viện kiểm tra. Bà hoàn toàn sững sờ khi nghe bác sĩ thông báo mình đã mang thai. 

Do tuổi đã cao nên bà Tian định bỏ thai. Tuy nhiên người chồng khăng khăng muốn giữ đứa bé, cộng thêm các bác sĩ nói sức khỏe của bà khá tốt nên bà đã quyết định giữ lại đứa bé. Sang đến tuần thứ 36 của thai kỳ, các bác sĩ quyết định cho bà Tian sinh mổ để tránh rủi ro vì bà bị bệnh huyết áp cao.

cu ba 67 tuoi sinh con 5
Quyết định của cặp vợ chồng khiến con gái và con trai của họ phản đối, cắt đứt liên lạc với bố mẹ - Ảnh: Sina

Thiên thần nhỏ chào đời trong sự hạnh phúc vô bờ của cặp vợ chồng ngót nghét 70 tuổi. Gia đình 3 người này khiến hàng xóm vô cùng ngưỡng mộ.

Việc cụ bà 67 tuổi sinh con thu hút sự quan tâm cực lớn từ dư luận địa phương. Bà Tian đã trở thành người phụ nữ lớn tuổi nhất sinh con tự nhiên ở Trung Quốc.

Bé gái sinh non chỉ bé bằng bàn tay, nặng vỏn vẹn 400g khiến ai cũng tưởng không sống nổi và cái kết thần kỳ sau 5 tháng

Bé gái sinh non chỉ bé bằng bàn tay, nặng vỏn vẹn 400g khiến ai cũng tưởng không sống nổi và cái kết thần kỳ sau 5 tháng

Em bé sinh non nặng vỏn vẹn 400g khiến ai cũng tưởng không sống nổi. Ai ngờ 5 tháng sau, em bé phát triển thần kỳ khiến ai nấy không tin nổi.

Xem thêm
Từ khóa:   Trung Quốc sinh nở hy hữu chuyện lạ thế giới

TIN MỚI NHẤT

Khám phá giá trị dinh dưỡng phong phú từ loại thịt gia cầm bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng phong phú từ loại thịt gia cầm bình dân

Dinh dưỡng 34 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài quý mến, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Sau hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài quý mến, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 49 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (11/10/2026), 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (11/10/2026), 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 19 phút trước
Nỗi lòng người vợ bị mẹ chồng chê trách trước đám đông và câu nói gây bất ngờ từ phía người chồng

Nỗi lòng người vợ bị mẹ chồng chê trách trước đám đông và câu nói gây bất ngờ từ phía người chồng

Tâm sự 1 giờ 34 phút trước
Cuối ngày hôm nay (11/10/2026), 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Cuối ngày hôm nay (11/10/2026), 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 49 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 34 phút trước
Màn ứng xử khéo léo giúp cô con dâu giải tỏa mâu thuẫn tiền bạc với mẹ chồng

Màn ứng xử khéo léo giúp cô con dâu giải tỏa mâu thuẫn tiền bạc với mẹ chồng

Tâm sự 3 giờ 34 phút trước
Màn ứng xử khó tin của bố chồng khi con dâu bế cháu đòi bỏ đi vì sự vô trách nhiệm của con trai

Màn ứng xử khó tin của bố chồng khi con dâu bế cháu đòi bỏ đi vì sự vô trách nhiệm của con trai

Tâm sự gia đình 4 giờ 34 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày vui

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày vui

Tâm sự gia đình 5 giờ 34 phút trước
Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Tâm sự gia đình 6 giờ 4 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích