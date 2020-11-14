Bị bắt gỡ hình quảng cáo cô gái khỏa thân, cửa hàng có pha xử lý 'thách thức danh hài' khiến người dân cười đau bụng

Thế giới 14/11/2020 09:45

Một số người dân địa phương cho rằng tình huống này thật hài hước. Còn hội đồng thành phố bị 'troll' cực mạnh không biết sẽ có cảm giác thế nào đây.

Mới đây, một cửa hàng chuyên bán nội thất trong phòng tắm ở Arnold, Nottingham (Anh) đã bị hội đồng thành phố "tuýt còi" vì trưng hình ảnh quảng cáo một cô gái khỏa thân. Cửa hàng lý luận rằng họ đang quảng cáo vòi sen và hình ảnh này chẳng thể hợp lý hơn, tuy nhiên chính quyền địa phương vẫn nhất định đòi tháo dỡ.

Họ cho rằng hình này được trưng phía bên ngoài cửa hàng, vừa phản cảm vừa lấn chiếm vỉa hè. 

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Cửa hàng bán nội thất phòng tắm bị yêu cầu gỡ hình quảng cáo cô gái khỏa thân vì lấn chiếm vỉa hè - Ảnh: Dailystar

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Không còn cách nào khác, chủ cửa hàng đã cho người gỡ tấm hình quảng cáo kia xuống, và thay thế nó bằng một tấm hình khác được treo bên trong cửa sổ của tòa nhà. Và quan trọng là tấm hình mới này có hình một người đàn ông khỏa thân đang nằm dạng chân trong bồn tắm. 

Pha xử lý hài hước của chủ cửa hàng khiến những người dân địa phương không thể nhịn cười. Từ giờ thì hội đồng thành phố không thể nói cửa hàng lấn chiếm không gian bên ngoài được nữa. Chưa kể tấm hình mới này không khác gì một lời "thách thức" gửi đến chính quyền.

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Hình ảnh được thay thế cũng không kém phần long trọng về độ táo bạo - Ảnh: Dailystar

Tuy nhiên, một thành viên trong hội đồng thành phố cho biết họ rất vui vẻ với quyết định của cửa hàng.

"Quảng cáo mới của họ không vi phạm quy định vì nó nằm bên trong cửa hàng. Công bằng mà nói, doanh nghiệp này đã gây được tiếng vang lớn. Chúc họ làm ăn phát đạt. Thời điểm này kinh doanh đang gặp khó khăn. Chúng tôi sẽ hết sức hỗ trợ họ", một thành viên trong hội đồng thành phố chia sẻ.

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Từ khóa:   dở khóc dở cười chuyện hy hữu hình ảnh hài hước

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