Bé gái sinh non chỉ bé bằng bàn tay, nặng vỏn vẹn 400g khiến ai cũng tưởng không sống nổi và cái kết thần kỳ sau 5 tháng

Thế giới 14/11/2020 17:00

Em bé sinh non nặng vỏn vẹn 400g khiến ai cũng tưởng không sống nổi. Ai ngờ 5 tháng sau, em bé phát triển thần kỳ khiến ai nấy không tin nổi.

Ngày 24/5 năm nay, một ca sinh nở hy hữu ở tỉnh Hồ Nam (Trung Quốc) thu hút sự quan tâm của dư luận địa phương. Do sinh non, bé gái chỉ nặng vỏn vẹn 400g, tương đương một chai nước suối 500ml. Mẹ bé gái năm nay đã 35 tuổi, vì sức khỏe không tốt nên không thể giữ thai đến 9 tháng 10 ngày. 

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Bé gái sinh non nặng vỏn vẹn 400g - Ảnh: Sohu

Bé gái sinh non toàn thân đỏ rực, nhỏ xíu như một chú chuột con. Hàng chục bác sĩ đầu ngành đã họp lại, tìm mọi giải pháp giúp em bé sống sót. Ngay cả gia đình cũng quyết không từ bỏ hy vọng, ngày ngày chạy đua với tử thần nhằm giành lại sự sống cho bé gái.

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Các y bác sĩ và gia đình nỗ lực giành lại sự sống cho bé gái - Ảnh: Sohu

Mới đây, trang Sohu đã đăng tải những hình ảnh mới nhất của bé gái này khiến ai nấy vô cùng bất ngờ. Đến nay cô bé đã nặng gần 3kg, sức khỏe tốt hơn trước rất nhiều. Đây quả là điều kỳ diệu của cuộc sống!

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Bé gái đã khỏe mạnh, mập mạp hơn trước rất nhiều - Ảnh: Sohu 

Theo các bác sĩ, thời điểm vàng để mang thai là từ 23 đến 30 tuổi. Vậy phụ nữ ngoài 30 muốn sinh con khỏe mạnh thì phải làm gì?

Khám sức khỏe trước khi mang thai

Khi phụ nữ bước qua tuổi 30, chức năng buồng trứng sẽ dần suy giảm, các bộ phận khác của cơ thể cũng vậy. Khám sức khỏe sẽ giúp mẹ biết được bản thân mình có thích hợp để mang thai hay không, tử cung và buồng trứng có đủ tiêu chuẩn không.

Khám thai đúng lịch hẹn

Phụ nữ lớn tuổi mang thai rất dễ xảy ra tai biến. Khám thai theo đúng lịch hẹn sẽ có cơ hội phát hiện những bất thường sớm nhất và có hưởng xử lý nhanh nhất. Bên cạnh đó, dù chưa đến lịch hẹn nhưng nếu thai phụ cảm thấy không ổn cũng phải đến bệnh viện ngay lập tức.

Không làm việc quá sức và ngủ đủ giấc

Giấc ngủ vốn ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe, với phụ nữ mang thai thì còn quan trọng hơn nữa. Sau khi có thai, phụ nữ nên giảm bớt khối lượng công việc. Người chồng cũng phải chia sẻ công việc nhà để vợ có thời gian nghỉ ngơi nhiều hơn. 

Bên cạnh đó, mẹ bầu cũng nên giữ tâm trạng thoải mái, không tạo áp lực cho bản thân, ăn uống và sinh hoạt lành mạnh để thai nhi được phát triển tốt nhất. 

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Bé gái bị chôn sống may mắn được người dân phát hiện, đưa tới bệnh viện cấp cứu. Khoảnh khắc em bé sơ sinh người đầy bụi đất được kéo lên khỏi mặt đất khiến ai nấy đau lòng.

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Từ khóa:   Trung Quốc sinh nở hy hữu câu chuyện hy hữu

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