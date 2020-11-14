Bé gái bị chôn sống may mắn được người dân phát hiện, đưa tới bệnh viện cấp cứu. Khoảnh khắc em bé sơ sinh người đầy bụi đất được kéo lên khỏi mặt đất khiến ai nấy đau lòng.

Vào thứ tư (11/11) vừa qua, một người nông dân đang làm việc trên cánh đồng thuộc trang trại ở Khatima, Ấn Độ thì bất ngờ phát hiện đầu em bé sơ sinh thò lên khỏi mặt đất. Tưởng có án mạng đã xảy ra ở đây, người này vô cùng sợ hãi, lắp bắp không nói nên lời.

Bé gái sơ sinh bị chôn sống trên cánh đồng - Ảnh: Newslions Media

Sau vài phút trấn tĩnh, người đàn ông quyết định hô hoán mọi người đến giúp đỡ, đồng thời báo cảnh sát địa phương. Tất cả dùng tay bới lớp đất đá thì phát hiện một bé gái sơ sinh bị chôn sống. Đứa trẻ vẫn còn nguyên dây rốn, có lẽ vừa sinh ra đã bị bỏ rơi.

Người phụ nữ đang lau bớt bụi đất trên người thì phát hiện có dấu hiệu của sự sống - Ảnh: Newslions Media

Một người phụ nữ dùng khăn lau bớt bụi bẩn trên người thì phát hiện đứa nhỏ đang thở yếu. Bé gái lập tức được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Sau vài ngày điều trị, hiện sức khỏe em bé đang dần hồi phục.

Bé gái sống sót thần kỳ - Ảnh: Newslions Media

Tại Ấn Độ, phụ nữ thường bị phân biệt đối xử. Nhất là đối với gia đình nghèo, việc sinh con gái bị coi là gánh nặng vì khi lớn lên, gia đình phải chuẩn bị của hồi môn để con gái kết hôn.

Chính vì thế, tỷ lệ phá thai giới tính nữ tại một số cơ sở tư nhân ở Ấn Độ có tỷ lệ cao. Các trường hợp bé gái mới sinh bị bỏ rơi hoặc bị sát hại cũng không phải chuyện hiếm.

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