Cụ bà 104 tuổi nhảy dù lập kỷ lục Guinness qua đời sau 8 ngày thử thách

Thế giới 11/10/2023 08:37

Một cụ bà 104 tuổi gần đây đã thu hút được sự chú ý của toàn thế giới khi hoàn thành thử thách nhảy dù từ độ cao hơn 4.100m, xác lập kỷ lục 'người nhảy dù cao tuổi nhất thế giới'.

Theo tờ Chicago Tribune ngày 10/10 (giờ địa phương), Dorothy Hoffner (104 tuổi), người thu hút sự chú ý của toàn thế giới khi lập kỷ lục thế giới mới về "người nhảy dù cao tuổi nhất thế giới" tại sân bay Skydive Chicago ở Ottawa, gần Chicago, vào ngày Chủ nhật vừa qua (1/10), đã qua đời thanh thản vào đêm ngày 9/10.    

Người phát ngôn của Skydive Chicago và Hiệp hội Nhảy dù Hoa Kỳ đã thông báo tin tức về sự ra đi của bà Hoffner và nói: "Thật vinh dự khi môn nhảy dù có thể là đỉnh cao của một cuộc sống thú vị và hạnh phúc. Bà Hoffner nhắc nhở chúng ta rằng không bao giờ là quá muộn để tận hưởng những cảm giác hồi hộp trong cuộc sống”.

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Cụ bà 104 tuổi đến từ Chicago (Mỹ) nỗ lực trở thành vận động viên nhảy dù cao tuổi nhất thế giới - Ảnh: AP

Mặc dù bà Hoffner sống độc thân suốt đời nhưng bà có rất nhiều hàng xóm và bạn bè tốt. Joe Conant (62 tuổi) - người bà Hoffner đối xử như cháu trai - cho biết ông đã gặp bà tại một cơ sở sinh hoạt dành cho người cao tuổi cách đây 5 năm. Ông cho biết mối liên hệ cả hai bắt đầu vào một ngày khi Hoffner mời ông đi ăn trưa.

Joe Conant chia sẻ: "Bà Dorothy Hoffner không mệt mỏi. Bà không bao giờ cần ngủ trưa hay hủy bỏ kế hoạch". Ông nhớ lại bà mình là "một người ấm áp, hay bắt chuyện với những người xung quanh, một người luôn hóm hỉnh dù đã lớn tuổi và là một người đam mê mọi thứ". 

Bà Hoffner đã thực hiện thành công cú nhảy dù thứ hai trong cuộc đời mình cùng một chuyên gia ở độ cao 13.500 feet (khoảng 4.100m) vào ngày 1/10 và đang chờ chứng nhận chính thức từ tổ chức Kỷ lục Guinness.

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Bà Hoffner quyết định thực hiện cú nhảy dù cùng một chuyên gia ở độ cao 13.500 feet (khoảng 4.100m) trên một chiếc máy bay nhỏ, hạ cánh xuống mặt đất khoảng 7 phút sau đó - Ảnh: AP

Tờ Chicago Tribune đưa tin bà Hoffner có vẻ mặt bình tĩnh và tự tin khi nhảy ra khỏi máy bay, giữ chặt dây an toàn quanh vai và mái tóc trắng tung bay trong gió với vẻ đầy phấn khích.

Khi tiếp đất, bà nhấc chân nhẹ nhàng và hạ cánh an toàn. Bà cũng nhận được sự cổ vũ, vỗ tay từ những người tập trung gần bãi đáp.

Hoffner chia sẻ với những người có thiện chí: "Tuổi tác chỉ là một con số. Không bao giờ là quá muộn để đạt được ước mơ của bạn".

Khi được hỏi cảm thấy thế nào, bà trả lời: "Thật tuyệt vời. Cảm giác thật tuyệt khi được lơ lửng trên bầu trời. Mọi thứ đều vui vẻ và tuyệt vời. Không thể tuyệt vời hơn được nữa". Bà cũng cho biết thêm: “Lần tới, tôi muốn thử lần đầu tiên chơi khinh khí cầu". 

Kỷ lục Guinness thế giới hiện tại cho "Người nhảy dù lớn tuổi nhất" vẫn được thiết lập bởi một cụ bà Thụy Điển 103 tuổi vào tháng 5/2022. 

Cụ bà 104 tuổi nhảy dù lập kỷ lục Guinness qua đời sau 8 ngày thử thách - Ảnh 3
Khi được hỏi cảm thấy thế nào, bà trả lời: "Thật tuyệt vời. Cảm giác thật tuyệt khi được lơ lửng trên bầu trời. Mọi thứ đều vui vẻ và tuyệt vời. Không thể tuyệt vời hơn được nữa". Bà cũng cho biết thêm: “Lần tới, tôi muốn thử lần đầu tiên chơi khinh khí cầu" - Ảnh: AP

Tờ Tribune cho biết: "Tin tức về kỷ lục thế giới mới của bà Hoffner đã được đưa tin như 'tin nóng' không chỉ trên các phương tiện truyền thông lớn của Mỹ mà còn trên nhiều phương tiện truyền thông khác nhau trên thế giới và các yêu cầu phỏng vấn tràn ngập. Đó là một cơ hội tuyệt vời cho bà". 

Joe Conant cho biết: "Trung bình có 5 yêu cầu phỏng vấn mỗi ngày. Một công ty tạp chí của Đức đang có kế hoạch có một phóng viên và nhiếp ảnh gia đến Chicago để phỏng vấn bà Hoffner trong bữa tối ngày 9/10."

Bà Hoffner sẽ tròn 105 tuổi vào tháng 12/2023 và Skydive Chicago thông báo rằng họ đang tìm cách để bà được chứng nhận ghi tên vào kỷ lục Guinness thế giới. Nhưng phải mất thời gian để nhận được chứng nhận chính thức từ tổ chức Kỷ lục Guinness.

Trước đó, bà Hoffner cho biết rằng mục tiêu tiếp theo của bà là thử sức với môn khinh khí cầu, nhưng ước mơ này của bà cuối cùng đã không thể thành hiện thực.  

Cụ bà 104 tuổi nhảy dù lập kỷ lục Guinness

Cụ bà 104 tuổi nhảy dù lập kỷ lục Guinness

Cụ bà 104 tuổi nhảy dù từ độ cao 4.000m, nỗ lực trở thành vận động viên nhảy dù cao tuổi nhất thế giới

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