Cứ ăn vào là buồn nôn, chồng bí mật lắp camera theo dõi thì phát hiện sự thật động trời về vợ

Lắp camera theo dõi trong nhà bếp, người đàn ông phát hiện hành động độc ác của người vợ đầu ấp tay gối.

Theo The Sun, bà Suncha Tinevra (70 tuổi) sống ở Oakland Gardens, quận Queen, thành phố New York (Mỹ) kết hôn và chung sống với ông Robert Baron đã hơn 11 năm.

Kể từ tháng 9/2020, ông Robert luôn cảm thấy đồ ăn có vị khác lạ và hay buồn nôn sau khi ăn. Cụ ông thường xuyên mệt mỏi, buồn ngủ, có những ngày ngủ liên tục 15 tiếng đồng hồ.

Lắp camera theo dõi, người chồng phát hiện hành động độc ác của vợ - Ảnh: The Sun

Thấy có điều bất thường, ông Robert đã âm thầm lắp camera theo dõi trong nhà bếp ở gần chỗ mình hay uống thuốc. Cũng từ đây hành động độc ác của người vợ đã bị vạch trần.

Camera ghi lại rõ mồn một cảnh bà Suncha Tinevra đã âm thầm đổ axit boric vào bình cà phê của ông Robert. Đây là một loại thuốc trừ sâu có thể hòa tan trong nước, được sử dụng để diệt côn trùng, chuột, gián hay kiến. Người không may ăn phải sẽ xuất hiện triệu chứng buồn nôn, tiêu chảy, đau bụng. Phát hiện sự việc, ông Robert lập tức báo cảnh sát.

Ngày 14/1 vừa qua, người phụ nữ 70 tuổi bị cảnh sát bắt giữ. Đến ngày hôm sau thì được tại ngoại không cần bảo lãnh nhưng bị cấm tiếp xúc với chồng. Nguyên nhân sự việc vẫn đang được cảnh sát điều tra làm rõ.

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